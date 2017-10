Cocarico presume que el ‘vice’ de la Coca tiene cocales en Yungas

El negociador del Gobierno con los cocaleros de Yungas para la erradicación de ese cultivo es el viceministro Wilfredo Llojlla, quien al mismo tiempo es señalado por el Gobierno como productor de coca de la población de La Asunta (situada también en Yungas), según dijo el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.

“Sabemos que él (viceministro) es de una comunidad y la misma está dentro la zona verde (área de cultivo autorizada), presumo que tiene sus cocales, no sabría decir cuánto tiene, no conozco su casa y no puedo asegurar en cuánta proporción produce”, respondió el ministro cuando le consultaron sobre Wilfredo Llojlla y su terreno.

Los productores de coca de Chamaca, ubicado en Yungas de La Paz, revelaron que la familia del viceministro Llojlla tiene extensas plantaciones de coca y las autoridades confirmaron que su hermano mayor, René Llojlla, y su sobrina, Nohemí, suman 20 catos de coca. Para algunos cocaleros, esos datos reflejan el conflicto de intereses que enfrenta el viceministro.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) inició la erradicación forzosa en Los Yungas y Chamaca fue la primera comunidad donde empezaron el sábado, lo que ocasionó un enfrentamiento con los cocaleros del lugar que se oponen a la medida. Del operativo resultaron cinco policías heridos y 14 cocaleros detenidos, que fueron liberados por una jueza paceña.

La autoridad reveló que el viceministro sostuvo reuniones con los cocaleros de esa región para solucionar el conflicto y agradeció sus gestiones, pero aclaró que la erradicación no se detendrá. Se dice que hay 3.000 hectáreas de coca por erradicar.

Recordó que en 2008 se firmó un acuerdo con la dirigencia de los cocaleros de la región y en esa oportunidad se estableció una lista de campesinos productores del arbusto y que se respetará esa nómina de comunidades y productores.

Dijo que los dirigentes de hoy pretenden modificar esas nóminas arguyendo que en nueve años la población creció y que eso se traduce en una mayor extensión de cocales.

Los productores

La dirigencia de los cocaleros de Chamaca intenta negociar con el Gobierno una erradicación concertada y por eso enviaron una comisión a La Paz. Los campesinos no entienden cómo hicieron los efectivos de la FTC para aparecer en Chamaca sin pasar por los caminos conocidos.

Ellos sospechan que fue el propio viceministro quien ayudó a los erradicadores.