Cochabamba está dividida: mientras una parte de la población bloquea la ciudad en rechazo a la repostulación de Evo Morales, sectores campesinos y cocaleros marchan hacia la capital para participar de un mitín en el que lo proclamarán como su candidato en 2019.

En el trayecto de la marcha hay unos tres puntos de bloqueo de colectivos ciudadanos que los abuchean a su paso y gritan 'Bolivia dijo No', pero al menos hasta media mañana de este miércoles, no se registraron enfrentamientos.

#Paro21F Los campesinos que llegan a #Cochabamba para respaldar a Evo Morales son abucheados por el sector de la población que rechaza su repostulación: pic.twitter.com/zmWFOUp5pC — EL DEBER (@diarioeldeber) 21 de febrero de 2018

La marcha tiene por destino la plaza principal de Cochabamba, a donde los colectivos ciudadanos no acudirán para evitar conflictos, según indicó el presidente del Comité Cívico, Juan Flores a EL DEBER Radio.

Vehículos oficiales

Según constató EL DEBER, los pobladores de Sicaya llegaron a la capital cochabambina en vehículos oficiales de la Alcaldía de ese municipio para participar en la concentración del MAS.

Consultada por EL DEBER, la ministra de Comunicación, Gisela López, dijo que no no tiene conocimiento de esa denuncia y que, en ese sentido, no es responsable de su parte emitir una opinión. Sin embargo, asegura que en el MAS no se utilizan los vehículos oficiales para hacer activismo político.