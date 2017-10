Clientes del banco en Batallas no sintieron el sismo generado por Pari

Hace 2 horas

El Banco Unión es muy importante para los habitantes del municipio de Batallas, dice el gerente regional interino de esta financiera, Edwin Eyzaguirre. Lo es tanto, que los sábados se estableció atender desde las 8:00 hasta las 13:00. Ese día muchos aprovechan para salir de sus comunidades para hacer alguna transacción.



La oficina del banco Unión de Batallas se volvió noticia nacional desde que supo que Juan Pari, exgerente de operaciones del banco, llevó a cabo un desfalco millonario que ahora es investigado. Esa situación ha generado un terremoto dentro de la institución, pero los clientes del banco de Batallas no lo han sentido, asegura Eyzaguirre, que antes trabajaba en una oficina de El Alto como jefe de microcrédito.



Nunca escuchó hablar de Pari hasta que la noticia explotó en los medios de comunicación.



Estos hechos generaron cambios sorpresivos en el banco incluso su propio ascenso como responsable interino.



“No lo esperaba. En un lugar que dio tantos problemas. Tenemos que aprender de nuestros errores, hubo cambios y suspensiones momentáneas, cambios de gerentes”, dice y cuando se le pregunta, de qué errores están aprendiendo, dice algo corto: “controles internos”.



En la agencia del Unión de Batallas trabajan cuatro oficiales de crédito, dos cajeros, un jefe operativo, su persona y personal externo que son los guardias de seguridad de la Policía.



Las actividades son normales. En la planta baja hay dos ventanillas que atienden a los clientes que esperan sentados que les toque el turno para realizar su transacción comercial.



El policía que custodia el banco no quiere hablar nada sobre Juan Pari. “No tengo nada para decir”, remata

En la segunda planta está el escritorio de Edwin Eyzaguirre y en la misma sala trabajan otros funcionarios.



Recordado por comerciantes



Quienes recuerdan a Juan Pari son los comerciantes de la zona. “Compraba galletas, caramelos”, dice una mujer que vende abarrotes a unos metros del banco. Como ella, otros comerciantes dan cuenta que el exjefe de operaciones que hoy está preso en Chonchocoro acudía para comprar una que otra golosina.



Desde que se supo lo del robo, los vecinos están atentos a los noticieros y algunos dicen: es como para no creer. “Nunca pensamos mal de don Juancito”, afirman.



Sobre Juan Pari hablan mucho en Batallas. Lo hacen en la parada de minibuses que está en una esquina de la plaza, en los restaurantes y donde uno preguntase dirá algo de Pari.



En la ciudad de La Paz hay una casa que se encuentra en la avenida 9 de Abril número 89, zona Alto Chijini. Es una casa de tres plantas y una terraza que se encuentra en las serranías que días atrás fue intervenida por la Policía y el Ministerio Público.



Los números de las viviendas en esa avenida no son correlativos y para encontrar la casa de Pari se debe preguntar a los vecinos de la zona. Queda allá, apuntan. Los vecinos coincidieron en algo, en que cada fin de semana lo veían llegar a su casa a Juan Pari en un vehículo de lujo diferente.



“Por lo general llegaba de noche, a veces en un auto, a veces en una vagoneta”, cuentan algunas personas que coinciden en que fue desde finales del año pasado que lo vieron estrenar un vehículo de manera continua.