Claros concluye airoso y muestra avances del tren de Cochabamba

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, explicó que el Tesoro General de la Nación (TGN) financia los gastos de la construcción del tren metropolitano de la ciudad de Cochabamba. La autoridad adelantó que la obra debería entregarse a mitad de esta gestión, algo que no se podrá -dijo- por problemas de financiamiento y técnicos.



“Hay dos instancias de contratación que se llevaron adelante. Una primera con un financiamiento del proponente, que al no satisfacernos como Estado no fue elegida. Y una segunda es el financiamiento con recursos propios, lo que nos permitió un ahorro de 180 millones de dólares, ya que con un financiamiento externo siempre se pagan intereses”, remarcó el ministro Claros.



La autoridad no tuvo problemas con la oposición tras explicar las medidas que se asumieron para que la obra en Cochabamba siga su curso. Eso sí, el tren metropolitano debería ser entregado a mitad de este año, algo que no sucederá por diversas dificultades.

“Nosotros cobraremos las multas que están establecidas en el contrato”, detalló Claros, que al final no fue censurado.