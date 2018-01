Cívicos se reúnen y cocaleros lanzan alerta: ambos se movilizarán el 21 de febrero

Los cívicos del país se reunirán hoy en Cochabamba, el motivo es definir cómo será la movilización nacional que llevarán adelante el 21 de febrero para exigir respeto al referéndum que le dijo No a la repostulación del presidente Evo Morales. Pero, el oficialismo no se quedará con los brazos cruzados y los cocaleros, en principio, advirtieron que también saldrán ese mismo día a las calles para defender la reelección y el proceso.



El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, confirmó que en la reunión de hoy se consensuarán las medidas concretas para el paro nacional confirmado para el 21 de febrero. De hecho se evaluará la posibilidad de realizar una marcha hacia La Paz. “Eso es lo que vamos a definir en este encuentro”, manifestó el dirigente.



Juan Flores, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, organizador de la reunión, manifestó que recibió confirmaciones de Oruro, La Paz, El Alto, Pando, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y restaban las de Potosí y Beni.



La tendencia adelantada por los dirigentes cívicos es que se llegue al consenso de realizar movilizaciones en cada región, con marchas y protestas espontáneas de la ciudadanía en los barrios, como se vieron principalmente en Cochabamba y Santa Cruz, y que delegaciones de cada departamento acompañen la gran marcha que ingresará hasta la sede de Gobierno ese día.



Oficialismo

Dos veces en las últimas semanas, el vicepresidente Álvaro García Linera instó a distintos auditorios abarrotados de dirigentes afines, en actos realizados en Cochabamba y La Paz, a “derrotar a los racistas”.



De esta forma se refirió a las alusiones contra el presidente Morales, que provienen de las redes sociales y de los comités cívicos: “Que nos insulten, que nos escupan, los vamos a derrotar organizados, los vamos a derrotar movilizados, porque de ahí venimos, venimos de la pelea”.

El domingo, en un breve contacto con este medio, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, adelantó que ante las protestas de los cívicos el día que se realizó la consulta de 2016, el pueblo “va a defender” a su líder.



Ayer por la mañana, el dirigente de los cocaleros de Chapare, Leonardo Loza, fue el primero en anunciar medidas. “El día 21, nosotros en Cochabamba, pero estoy seguro que eso se replicará en todos los departamentos del país, tendremos una enorme concentración para denunciar ante Bolivia y el mundo que la mentira triunfó el 21 de febrero”.



El dirigente de las seis federaciones de los productores de coca anunció que la concentración se realizará en la plaza 14 de Septiembre, pero que será absolutamente pacífica. “No provocaremos a nadie, si la derecha quiere festejar su engaño, que lo haga, no intervendremos”, prometió.



El vicepresidente del MAS, Gerardo García confirmó también la medida. “Esta es la primera movilización que se confirma, ya me lo han reportado. Y le aseguro que no será la única. Vamos a contrarrestar todas las movilizaciones que llevarán adelante los opositores”, complementó.



Pese a eso, cuando dos bandos contrarios se cruzan, siempre está latente la posibilidad de que la tensión lleve a enfrentamientos y que se dispare la violencia.



“Seguramente en Cochabamba no pasará, lo de los cocaleros en esta ciudad, el 21 de febrero no incluye marchas, solo una concentración. Además, no durará más de tres horas, la idea no es provocar”, explicó García.



La repostulación, para el dirigente del MAS, no es un capricho de nadie, “primero que es un pedido del pueblo, y en segundo lugar, obedece a una determinación del TC que haremos respetar sí o sí, no más mentiras”.

Colectivos paceños piden a revilla que denomine como calle 21f no a una arteria clave de la zona sur

Colectivos ciudadanos piden que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, nombre a la calle 21 de Calacoto como 21F No, en conmemoración a los resultados del referendo de hace dos años en el que la negativa a la repostulación de Evo Morales se impuso.



La calle 21 de Calacoto comienza en la iglesia de San Miguel, y se extiende por al menos un kilómetro hasta La Costanera. Alberga a su paso al centro comercial más importante de la zona sur de La Paz. Guillermo Paz, uno de los activistas de colectivos que promueven manifestaciones para que se respete la voluntad del pueblo, anticipó que el miércoles se realizará una concentración simbólica, a las 19:00, en ese espacio para darle el denominativo.



La carta, dirigida al burgomaestre paceño y al presidente del Concejo, Pedro Susz, ingresó por trámite regular. Hasta el momento no tuvo respuesta alguna.