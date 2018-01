Cívicos de Bolivia analizarán mañana el paro del 21 de febrero

El martes, en la ciudad de Cochabamba, al menos siete presidentes cívicos de siete regiones se reunirán para analizar el paro nacional convocado para el venidero miércoles 21 de febrero y las otras movilizaciones, como una marcha hacia la sede de Gobierno para exigir al Gobierno el respeto al voto ciudadano del referendo de 2016, así lo informó Fernando Cuéllar, líder cívico de Santa Cruz.

"El paro nacional se mantiene, hasta la fecha no hubo ningún cambio, entonces eso es lo que vamos a analizar mañana en Cochabamba. Este movimiento nacional (paro cívico) que la gente está pidiendo, no somos los cívicos, toda la población de Bolivia la está exigiendo, no es solo Santa Cruz", dijo Cuéllar.

Santa Cruz movilizada

El viernes pasado, Santa Cruz fue el centro de las movilizaciones que rechaza la repostulación del presidente Evo Morales, con una marcha denominada 'el motorazo' y otra protesta que circunvaló la ciudad por el segundo anillo, aunque sin cortar el tránsito.

La identidad convoca

Una de las particularidades de las protestas en Santa Cruz de la Sierra es que la mayor capacidad de convocatoria no la tienen los políticos, sino los grupos ciudadanos que se organizan por sus propios medios, como los grupos de promociones de colegio o los clubes de motociclistas y vehículos de entretenimiento (todoterrenos y utilitarios que son usados para travesías de fin de semana).