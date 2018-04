Chulumani vive una tensa calma después de una jornada violenta

Ayer, el municipio de Chulumani fue escenario de un enfrentamiento entre pobladores que llevan adelante una vigilia exigiendo la renuncia del alcalde Vladimir Vega y un grupo de seguidores que defienden al burgomaestre, hoy en el lugar existe una tensa calma y aguardan que en un ampliado se puedan adoptar las futuras medidas.

Waldo Limachi, secretario general de la Federación Provincial de Chulumani, informó que la vigilia se mantiene en las puertas de la Alcaldía y la gresca registrada anoche caldeó los ánimos de la población en general, que incluso estuvieron a punto de quemar la casa del alcalde Vega.

"El enfrentamiento se saldó con cinco personas heridas de Chulumani y otras tres en el otro bando, a raíz de ello se decidió realizar un ampliado a las 12:00 en la plaza principal de Chulumani en donde se analizará el tema y se definirán algunas determinaciones", informó Limachi.

Lorenza Mamani, subgobernadora de la provincia Sud Yungas, informó que el enfrentamiento registrado ayer en Chulumani entrará a la historia del municipio como un suceso nefasto.

"Las calles se encuentran vacías, las instituciones están con las puertas cerradas. Hago un llamado a la pacificación a nuestros hermanos de Chulumani, y también al alcalde que deponga actitudes, la solución está en su mano y que no haya incitación a la violencia", exhortó Mamani.

Limachi agregó que el pedido de renuncia contra su alcalde sigue en pie por parte de los pobladores de Chulumani y las movilizaciones continuarán mientras la autoridad y sus concejales no den un paso al costado.

"No lo estamos despojando, no lo estamos suspendiendo porque no es nuestra atribución, estamos exigiendo que el alcalde municipal renuncie al cargo junto a algunos concejales que en su momento actuaron de manera equivocada referente a nuestra lucha que desarrollábamos como productores de hoja de coca", dijo Limachi.

EL DEBER intentó ponerse en contacto con el acalde de Chulumani, Vladimir Vega, y recoger sus declaraciones sobre el conflicto; sin embargo, la autoridad municipal no respondió a la llamada telefónica.

El conflicto en Chulumani se destapó después de que la Alcaldía impidió que los productores de hoja de coca del lugar realicen una reunión en el estadio municipal, esta situación agravó el descontento de la población que ya venía exigiendo la culminación de obras en el municipio.