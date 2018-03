China alaba relación con Bolivia, pero lamenta el trato discriminatorio

La República Popular de China a través de su embajador, Liang Yu consideró que las relaciones bilaterales con Bolivia pasan por su mejor etapa histórica, pero calificó de preocupante el tratamiento de algunos medios de comunicación a la difusión de información en su criterio, discriminatoria y negativa sobre hechos que consideró “aislados” en torno a empresas y ciudadanos chinos.

En una amplia entrevista concedida a ANF en ambientes de la Embajada de China en la zona sur de La Paz, el embajador Liang Yu, destacó que su país sea el segundo mayor socio comercial y el mayor proveedor de financiamiento de Bolivia. Habló de la balanza comercial que alcanzó el 2017 a $us 2.430 millones con un valor de $us 2.030 millones por importaciones de bienes hacia Bolivia y $us 400 millones por exportaciones hacia el país asiático.

Sentado cómodamente en un sillón gris delante de la bandera china, el diplomático afirmó que las relaciones bilaterales están basadas en la complementariedad, porque mientras Bolivia tiene ricos recursos naturales, China tiene una adaptada tecnología y fondos suficientes.

Ante las denuncias en contra de las empresas chinas en Bolivia, por vulnerar normas laborales y medioambientales, y los hechos delictivos que involucró a ciudadanos de nacionalidad china, Liang Yu llamó a los medios de comunicación a tratar a las empresas y comunidad chinas “sin discriminación, prejuicio, ni exageración para construir un ambiente mediático y social amigable para las relaciones bilaterales y la cooperación sustancial”.

ANF: China es una potencia mundial y Bolivia es todavía una economía chica a nivel regional. ¿Por qué su país se ha interesado en las relaciones comerciales bilaterales con Bolivia?

L.Y: El Producto Interno Bruto (PIB) de China en 2017 equivale la suma total del PUB de los países que ocupan del quinto al décimo puesto del ranking mundial. Sólo el incremento del volumen económico de China en 2017 casi alcanza al PIB de toda Francia. China siempre defiende que todos los países, sean grandes o pequeños son iguales, y está dispuesto a desarrollar cooperaciones amistosas con todos los países sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo. China, como un país en vías de desarrollo y una gran potencia responsable, que se dedica activamente a construir un nuevo tipo de relaciones internacionales y una comunidad de destino de la humanidad. Es decir, China no solo presta atención a su propio desarrollo, sino también insiste en impulsar a través de este, al desarrollo mundial. China siempre persiste en el concepto de gobernanza global de “consultar, construir y compartir conjuntamente”, aboga por la democratización de las relaciones internacionales, y está dispuesta a profundizar la cooperación en todos los sentidos con todos los países en vías de desarrollo, incluida Bolivia, a fin de materializar el beneficio mutuo y el desarrollo compartido.

Bolivia es un país importante en América Latina y un socio importante y confiable para China. El desarrollo de las cooperaciones amistosas entre China y Bolivia cuenta con tres ventajas principales: primero, la confianza política sólida. Bajo la atención y la promoción personal de los líderes de los dos países, las relaciones sino-bolivianas han enfrentado en la mejor etapa histórica. Con los frecuentes intercambios de alto nivel y el apoyo recíproco en la comunidad internacional, la connotación estratégica de las relaciones bilaterales se ha enriquecido continuamente. Segundo, la complementariedad económica. Bolivia tiene ricos recursos naturales, China tiene una adaptada tecnología completa, avanzada y fondos suficientes, así que existe un gran potencial de las cooperaciones entre ambas partes. En la actualidad, China es el segundo mayor socio comercial y el mayor proveedor de financiamiento de Bolivia, y uno de los países con mayor cooperación hacia Bolivia. En tercer lugar, el aprendizaje mutuo entre dos civilizaciones. Tanto China como Bolivia cuentan con civilizaciones antiguas y una larga historia. Ambas partes se valoran mutuamente. La tradición de amistad entre los dos pueblos data de tiempos antiguos, lo cual proporciona una base sólida de opinión pública a favor del desarrollo de las relaciones bilaterales. Estoy convencido de que el desarrollo estable y sano de las relaciones entre ambos países promoverá efectivamente el desarrollo económico y social de Bolivia y la prosperidad nacional, ayudará a Bolivia a realizar su plan quinquenal de desarrollo y la estrategia de ser el Centro Energético de Sudamérica, lo cual seguramente va a beneficiar al bienestar del pueblo boliviano.

ANF: ¿Cómo evalúa la relación bilateral entre China y Bolivia en estos últimos años del Gobierno del presidente Evo Morales?

L.Y: Desde que el señor presidente Evo Morales asumió el cargo, Bolivia ha logrado grandes éxitos en el desarrollo económico y social, lo cual China admira bastante. Al mismo tiempo, las relaciones entre China y Bolivia han entrado en una nueva órbita de rápido desarrollo. En primer lugar, las visitas mutuas de alto nivel son cada vez más constantes. El señor Presidente ha visitado China en tres ocasiones, y los ministros de Relaciones Exteriores de ambas partes han realizado visitas mutuas en los últimos dos años. En segundo lugar, la cooperación pragmática se está profundizando.

Bolivia es un país importante en América Latina y un socio importante y confiable para China, el desarrollo de las relacionas amistosas cuenta con tres ventajas importantes a mi juicio como la confianza política sólida, bajo la promoción personal de los dos líderes de los dos países, las relaciones sino-bolivianas han entrado en la mejor etapa histórica con los frecuentes intercambios de alto nivel y el intercambio recíproco en la comunidad internacional.

ANF: ¿Cuántas empresas operan en el país y a cuánto llega el total de recursos contratados con el Estado?

L.Y: En la actualidad aproximadamente 60 empresas chinas operan en Bolivia, y el valor de contrato de los proyectos alcanza a casi 7 mil millones de dólares. El kilometraje de las docenas de carreteras construidas por las empresas chinas ha superado los 1.300 kilómetros expandiéndose por todas las partes de Bolivia, las cuales han sentado una base sólida para el mejoramiento de la infraestructura de transporte y el proceso de industrialización de este país. En tercer lugar, los intercambios humanístico-culturales se están intensificando. Los intercambios de personal y de cultura han incrementado. “La fiebre de la cultura china” ha surgido en muchas partes de Bolivia. Cada vez más bolivianos considerando aprender chino como una moda.

Actualmente, ambas partes estamos preparando activamente la cuarta visita del señor Presidente Evo Morales, la cual va a fortalecer aún más la connotación estratégica de las relaciones bilaterales e inyectar un nuevo ímpetu al desarrollo continuo de las relaciones bilaterales.

ANF: Uno de los temas que ha preocupado a algunos economistas y analistas del país es la deuda contraída con China. ¿A cuánto asciende?, ¿qué tipo de deuda es?, ¿en cuánto tiempo se prevé que Bolivia pague esa deuda?

L.Y: China es el primer proveedor de financiamiento para Bolivia. Las finanzas se concentran en la construcción de carreteras como de Rurrenabaque, Espino y El Sillar, la planta de hierro del Mutún, centrales hidroeléctricas como San José, el proyecto de Seguridad Ciudadana Bolivia (BOL-110) y el proyecto de red informática de datos y telecomunicación, etc. Los proyectos mencionados han desempeñado un papel importante en la promoción del desarrollo económico y social de Bolivia y el mejoramiento del nivel de vida del pueblo boliviano. De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), hasta noviembre del año 2017, la deuda total de Bolivia con China alcanzó a 609 millones de dólares, lo que representa el 6.6% de la deuda externa total de Bolivia. Los préstamos otorgados por la parte china a la boliviana son principalmente preferenciales y el plazo de amortización generalmente es más largo.

Lo que quiero aclarar es que recientemente algunos medios de comunicación están promoviendo que el monto total de la deuda externa de Bolivia con China alcanzó a más de 7.000 millones de dólares, y la parte china prometió proporcionar a Bolivia un paquete de 7.500 millones de dólares de financiamiento. Los reportajes mencionados no son verídicos ni responsables. La situación verdadera es la siguiente: primero, actualmente, el valor del contrato de los proyectos efectuados por las empresas chinas alcanza a casi 7 mil millones de dólares, lo que es diferente a que la deuda externa de Bolivia con China alcance a este monto. La fuente del financiamiento de dichos contratos proviene del Gobierno boliviano, las instituciones financieras internacionales, privadas, etcétera. La parte ofrecida por China sólo ocupa un porcentaje, y se moviliza paso a paso gradualmente. Segundo, China nunca ha dado la promesa de ofrecer a la parte boliviana un paquete de $us 7.500 millones de crédito. El principio del proporcionamiento de préstamos de las instituciones financieras de China se basa en la evaluación caso por caso. Una vez esté maduro un proyecto, lo impulsaremos. Todo el proceso coincide con la sostenibilidad de los países interesados y las condiciones concretas de cada proyecto.

ANF: ¿Cómo va la balanza comercial entre China y Bolivia?

L.Y: En 2017, el comercio bilateral entre China y Bolivia alcanzó un total de 2.430 millones de dólares. China sigue siendo el segundo mayor socio comercial de Bolivia solo después de Brasil. Entre tanto, Bolivia importó de China bienes por 2.030 millones de dólares, lo cual significa que China es el mayor proveedor de Bolivia. Además, las exportaciones de Bolivia a China alcanzaron a 400 millones de dólares, eso quiere decir que China es el quinto mayor destino de exportación de Bolivia. Desde la perspectiva de la estructura comercial, China exporta a Bolivia principalmente equipos mecánicos, electrónicos y productos manufacturados de uso diario tales como automóviles y motocicletas. Las exportaciones de Bolivia están cada vez más diversificadas, además de los productos tradicionales como los minerales y la madera, los productos de cuero de alpaca han entrado en el mercado chino.

Hay que señalar que China nunca busca el superávit comercial y espera alcanzar gradualmente la balanza comercial mediante la ampliación de la escala comercial con el objetivo de resolver las preocupaciones de los países deficitarios. Entre el día 5 y 10 de noviembre de 2018 se realizará la primera Exposición Internacional de importación de China en Shangau. China es el primer país en el mundo que celebra una exposición de este tipo lo cual demuestra la actitud positiva de China para abrir el mercado chino y compartir la oportunidad de desarrollo. El Gobierno chino da la bienvenida a la participación de políticos, empresarios, expositores y compradores de Bolivia con el fin de explorar el mercado chino y difundir productos bolivianos en China, así que ambas partes obtendrán beneficios mutuos y un desarrollo compartido.

Bolivia ha expresado su voluntad para la exportación de quinua, café, soya y carne de res al mercado chino. En la actualidad las autoridades de ambas partes están negociando sobre los asuntos específicos como los procedimientos de inspección y cuarentena. La firma del convenio y su entrada en vigencia todavía tardará un poco. China, con una población de casi $us 1.400 millones tiene el mayor mercado de consumo en el mundo. Damos la bienvenida a la entrada de más alimentos orgánicos y ecológicos bolivianos a China, para que el pueblo chino tenga opciones de alimentos saludables y asequibles.

ANF: En el mundo se habla de la Ruta de la Seda de China por diversos continentes y América Latina no es la excepción. ¿Cuánto de esa infraestructura de conexiones se ha instalado en América Latina y en Bolivia en particular?

L.Y: Hoy en día, la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China sirve como uno de los productos públicos internacionales más populares en el mundo.En la actualidad, más de 100 países y organizaciones internacionales han participado en la construcción de la Franja y la Ruta por diferentes formas y más de 80 países y organizaciones internacionales han firmado acuerdos de cooperación con China. Y en el marco de esta iniciativa se han convertido más de 50 mil millones de dólares y han creado casi 200 mil empleos en los países involucrados.

América Latina y El Caribe es una extensión natural de la Ruta de la Seda marítima del siglo XXI y un participante importante e indispensable en la construcción de la Franja y la Ruta. En la segunda reunión ministerial del Foro China –CELAC aprobaron tres documentos: la Declaración de Santiago, el Plan de Acción Conjunta de Cooperación Especial de Santiago sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. La iniciativa de la Franja y la Ruta y su articulación con las estrategias nacionales de desarrollo de los países latinoamericanos brindarán enormes oportunidades y un nuevo ímpetu para acelerar la cooperación sustancial entre China y América Latina y El Caribe.

Entre enero y octubre de 2017, el volumen comercial entre China y América Latina y El Caribe llegó a 210 millones de dólares, con un crecimiento de 18,3%. La estructura comercial sino-latinoamericana ha mejorado aún más y el comercio agrícola se ha convertido en un nuevo punto de crecimiento para el comercio entre ambos lados. Más de 2 mil empresas chinas están operando en diversos campos de esta región. Según un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 2016, China ha creado 1.9 millones de empleos en el conti8enente en los últimos 20 años . En 2016, China invirtió un total de 27.230 millones de dólares en América Latina y El Caribe , con un aumento del 115,9% con respecto al año 2015. La inversión directa acumulada ascendió a 207 mil millones de dólares, lo que representa el 15,3% de la inversión total de China al extranjero. China se ha convertido en el principal destino de exportación de Brasil y Chile, así como la tercera fuente de importación de esta región. América Latina y El Caribe se ha convertido en el segundo destino regional de inversión de China después de Asia.

Bajo el marco de la Franja y la Ruta, China está dispuesta a trabajar junto con Bolivia para acelerar la cooperación sustancial en todos los campos, ofrecer más oportunidades de desarrollo a Bolivia, aumentar el bienestar de la sociedad y el pueblo de Bolivia e impulsar el desarrollo y avance de este país.

ANF: La hegemonía china en América Latina tampoco es nada nuevo, sobre todo en países que se llaman progresistas como es el caso de Bolivia. Ante esta incursión sin embargo hay sectores de la sociedad civil que ven varios riesgos. ¿Coincide que el país debe preocuparse por la presencia de grandes transnacionales chinas en Bolivia en proyectos extractivistas y construcción de infraestructura?

L.Y: Lo que quería destacar es que China siempre se adhiere a la oposición al hegemonismo y apoya firmemente a todos los países por la exploración del camino de desarrollo adaptado a sus propias condiciones. China sigue su propio camino de desarrollo, sin importar los modelos extranjeros sin exportar los de nuestro país. No pretendemos que otros países copien nuestra ruta de desarrollo.

Como señaló el Secretario General Ci Jinping en el informe XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, que China a mantener en alto la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mutuo, atender escrupulosamente a una política exterior cuyo propósito es salvaguardar la paz mundial y fomentar el desarrollo compartido, impulsar la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad, la justicia, la cooperación y el beneficio mutuo, como también la construcción de la comunidad de destino de la humanidad, con el fin de brindar un mundo caracterizado por la paz duradera, la seguridad universal, la prosperidad conjunta, la apertura y la inclusión, la limpieza y la hermosura. Es un solemne compromiso.

ANF: Desde el CEDIB, un centro de investigación se advirtió que China goza en Bolivia de condiciones blandas para acceder a contratos estatales, además de un trato normativo muy específico. ¿Goza China de privilegios en el país?

L.Y: Bajo el contexto de integración de la economía global, se acelera la fusión entre la economía china y la mundial, lo cual ha promovido la salida al exterior de más empresas chinas para realizar cooperaciones amistosas con otros países. El nivel de internacionalización de las empresas chinas está cada día más alto, y la profesionalidad y normatividad también van esforzándose. No creo que las chinas en Bolivia gocen de ningún tipo de condiciones blandas, tanto en la licitación como en la implementación de los proyectos. Las razones por las cuales las empresas chinas salieron exitosas en múltiples licitaciones de proyectos en Bolivia, principalmente atribuyen a las tecnologías avanzadas y a los fondos suficientes. Esperamos que los medios de comunicación y think-tanks traten con objetividad y pragmatismo a todas las cooperaciones sino-bolivianas, hagan frente a las contribuciones aportadas por las empresas chinas al desarrollo socio-económico de Bolivia, así como empeñen un papel más positivo en el desarrollo de las relaciones sino-bolivianas y las cooperaciones pragmáticas entre ambos países.

ANF: Las empresas chinas en Bolivia han sido denunciadas por incumplimiento a normas laborales y ambientales y a pesar que hubo talleres de capacitación con la Cámara de Empresas Chinas y las propias compañías, las denuncias son reincidentes. ¿A qué atribuye esta resistencia al cumplimiento de las leyes bolivianas?

L.Y: Al entrar en el mercado de Bolivia, las empresas chinas se enfrentan a condiciones desfavorables como la barrera del idioma, la diferencia de costumbres y la movilidad frecuente de personas. Pero creo que son problemas comunes de todas las empresas extranjeras durante el proceso de cooperación con Bolivia. Pese a todo, las empresas chinas lograron resultados sobresalientes en el cumplimiento de los reglamentos y leyes locales y en la contribución a las comunidades locales. En los últimos tres años, las empresas chinas han creado más de 4.000 empleos nuevos para Bolivia. Al momento del establecimiento en Bolivia, las empresas chinas se han convertido en empresas locales. Obviamente tienen la responsabilidad de cumplir los reglamentos y leyes de Bolivia. Esperamos que los medios de comunicación traten con igualdad a todas las empresas, reporten asuntos concernientes a las empresas chinas sin discriminación, prejuicio ni exageración para construir un ambiente mediático y social más amigable para las relaciones bilaterales y la cooperación sustancial.

ANF: Lastimosamente los ciudadanos chinos también se han visto involucrados en actividades ilícitas como la caza furtiva de animales silvestres de la Amazonía y el tráfico de colmillos de jaguar, además de explotación ilegal del oro. ¿Considera que estos hechos son aislados?

L.Y. Me di cuenta de las noticias concernientes. La Embajada de China, el Consulado General de China en Santa Cruz y las comunidades de China en Bolivia, ya hemos emitido comunicados aclarantes sobre dichos asuntos. Hay que enfatizar que los sospechosos involucrados son de nacionalidad boliviana con origen chino y que este tipo de incidentes son casos aislados. El Gobierno chino siempre concede importancia a la protección de animales y plantas silvestres y ha desarrollado leyes y reglamentos especiales. China combate resueltamente el contrabando de animales, plantas raras y los productos prohibidos, y en casos graves se puede condenar más de cinco años de prisión o incluso una cadena perpetua. China es Estado miembro del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres, y ha logrado resultados satisfactorios a través de la cooperación internacional con Asia, África y países de América Latina, en la lucha conjunta contra el comercio ilegal de animales y plantas silvestres preciosas. El Gobierno chino está dispuesto a profundizar la cooperación con el Gobierno de Bolivia en la lucha contra la delincuencia del comercio ilegal de jaguares, pumas y otros preciosos productos de vida silvestre. Además la Embajada ha emitido anuncios que recuerdan a los ciudadanos chinos en Bolivia cumplir estrictamente las leyes pertinentes de China y Bolivia, y abstenerse del comercio ilegal de jaguares, pumas y otros animales salvajes y sus productos o llevar dichos artículos durante la salida y entrada del país, así como llevar a cabo actividades de extracción de otro a través de procedimientos legales.

Algunos medios están enredados en casos individuales, ignorando la contribución positiva de China e incluso critican a toda la comunidad china en Bolivia. Es un acto bastante inadecuado e irresponsables. Espero que algunos medios de Bolivia vean correctamente y objetivamente a los eventos mencionados, dejando de exagerar y reportar negativamente sobre China, para jugar un papel activo y positivo en el desarrollo de las relaciones entre China y Bolivia.

ANF: ¿Ha percibido que como consecuencia de algunas acciones ilícitas de algunos ciudadanos chinos se ha generado un ambiente de hostilidad o xenofobia en el país?

L.Y: Es preocupante; llamo a un tratamiento de los medios de igualdad a las empresas chinas y a la comunidad china en Bolivia, hay que conocer la corriente principal de la cooperación de China que ha traído grandes beneficios para el desarrollo industrial y elevar el nivel de vida del país.

Debido a la barrera del idioma y la diferencia de costumbres, un pequeño grupo de chinos tiene conductas no adecuadas. Sin embargo son casos aislados. La cooperación amistosa y la ganancia compartida forman la corriente principal de las relaciones bilaterales. Justamente es la exageración y cobertura unilateral sobre noticias de China por algunos medios, la que está socavando este ambiente amistoso. Quería reiterar un nuevo llamado a los medios y sectores sociales de Bolivia para que aumenten la comunicación con la parte china, y creen conjuntamente un ambiente favorable para el desarrollo de las relaciones sino-bolivianas.