Como “una inusual invitación”, así describió el diario chileno La Tercera la convocatoria que le extendió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile, Vlado Mirosevic (PL), al canciller Roberto Ampuero, la semana pasada, en La Haya, para que asista a una sesión de esa instancia parlamentaria en Arica, para constatar in situ el cumplimiento al tratado suscrito con Bolivia en 1904 y para conversar con sectores sociales sobre la relación fronteriza.

En Bolivia la respuesta no se hizo esperar, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, comentó que entro de su territorio pueden reunirse con los sectores sociales que quieran, pero ratificó que para el país, ese tratado lo que menos trajo fue paz y amistad, porque los problemas con los exportadores continúan, como el minado y los problemas en el estado de la carretera que une Bolivia con esa ciudad portuaria.

“Este viaje tiene dos propósitos. Primero, recibir en audiencia a fuerzas vivas de Arica y Parinacota, para que cuenten cómo se ve desde la frontera esta demanda boliviana y también que se pueda tomar un poco más de conciencia en el país sobre la necesidad de una política de Estado de fronteras vivas, de inversión permanente, de desarrollo en la zona de las fronteras. Y, segundo, hacer una evaluación de cómo Chile cumple con el tratado de 1904”, explicó Mirosevic a ese rotativo chileno.

El parlamentario nació en Arica y es fundador del Partido Liberal chileno, que en su estructura tiene una visión menos radical del conflicto entre ambos países. Más de uno de sus integrantes se manifestó a favor de negociar con Bolivia. Mirosevic, empero, formó parte de la delegación que acompañó a las autoridades de su país en la semana de alegatos finales en la ciudad holandesa de La Haya.

“La posición boliviana relativiza este cumplimiento del libre tránsito y nos pone como el país carcelero que frena el desarrollo económico de Bolivia, que frena su acceso al mar, que los enclaustra, y eso es completamente falso”, agregó el legislador.



Pero, luego de que el senador Manuel José Ossandón declaró a los medios que Chile debe mostrarle “un poco más los dientes” a Bolivia, Mirosevic le respondió que le parecían “declaraciones irresponsables, casi al nivel de Evo Morales que no contribuyen a la integración de los pueblos. Es un belicismo trasnochado que no aporta nada. No está en juego la seguridad de las fronteras”.



Según el diputado, tanto el canciller Ampuero como el subsecretario, Alfonso Silva, acogieron la propuesta de la comisión para visitar la zona.

“Ellos tienen que estar. Yo lo conversé con ellos personalmente durante nuestra estadía en La Haya y ambos están muy disponibles, tenían ganas de hacerlo también, lo estaban pensando, así es que esta invitación les cierra bien”, explicó el parlamentario a La Tercera.



Y aunque aún el encuentro no tiene una fecha definida, a la espera de coordinar con la agenda del ministro, la visita podría tener lugar a medidos de abril.



En Bolivia



La posición de Bolivia se mantiene inalterable, pese al anuncio realizado en Chile.



El ministro Zavaleta, a través de un contacto telefónico con EL DEBER, comentó que “Pueden reunirse con quien quieran, esa es su atribución dentro de su territorio, “nosotros nos ratificamos en que no cumplieron el tratado de 1904 porque eso no generó ni paz ni amistad entre ambos países, y los compromisos de otorgar beneficios en el puerto de Arica y en el tránsito desde la frontera tampoco se cumple”.



La autoridad no cree que “consultándose entre ellos mismos se solucione aquello” y acotó que Chile descuidó la carretera, y transitarla es un suplicio para los transportistas bolivianos.

Para colmo, “el Gobierno de ese país desminó la frontera en alguna medida, pero se lo hace con mucha lentitud, se violó varios acuerdos y compromisos incluso internacionales. Si hubiera voluntad, lo primero que harían es limpiar la frontera”, aseveró.

Canchas blancas

¿No existió?

Tres historiadores chilenos aseguraron el viernes que la batalla de Canchas Blancas, que el miércoles conmemoró el presidente Evo Morales en los alrededores de Potosí, no existió, que es un ‘invento’ y una ‘aberración total’ por parte de las autoridades de ese país

Respuesta

Zavaleta contestó: “Los historiadores chilenos no son muy profesionales, ellos son los que han intentado ocultar a su pueblo y al mundo que la invasión chilena de 1879 no existió y dieron otra versión de esos hechos. Si alguien quiere saber de historia no recurra a ellos”.