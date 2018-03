Chile terminó su primera presentación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haciendo una valoración general y jurídica descriptiva que intentó desmontar la tesis boliviana sobre la obligatoriedad de negociar una salida al mar y una falta de cumplimiento de acuerdos. Apoyaron sus alegatos en el respeto al Tratado de 1904 que estableció los límites territoriales entre ambos países.

"Ha quedado en evidencia la contundencia, el trabajo colectivo y la potencia en los alegatos de Chile. Abordamos parte por parte lo que había dicho Bolivia y demostramos que muchas (de sus afirmaciones) están fuera de texto y de contexto. El tratado de 1904 es la piedra angular en este asunto", señaló el canciller Roberto Ampuero.

Fragilidad de argumentos



Para el canciller Ampuero, Bolivia ha cambiado sus planteamientos día a día lo que demuestra su debilidad en lo jurídico. Quedó demostrado que ellos "confunden sus aspiraciones con la realidad", ya que "piensan que sus aspiraciones deben ser dictados (...) Bolivia está aquí por un tema interno de su constitución.



Por su parte, Sacha Llorenti, coagente de Bolivia ante La Haya, dijo ante los medios que la presentación chilena no hizo más que "reforzar" la tesis boliviana y que están seguros de la demanda marítima "va por buen puerto".

No hay obligatoriedad



El canciller también subrayó que les parece inaceptable que Bolivia pretenda ingresar por una "puerta chica" y pretenda destruir el Tratado de 1904. "Chile no está dispuesto a donar ni ceder territorio por obligación, siempre estamos dispuestos a escuchar las aspiraciones de Bolivia pero no significa una obligación de negociar y menos con un acceso soberano al mar".

Claudio Grossman, agente chileno ante La Haya, también habló de una inconsistencia y de un planteamiento débil presentado por el equipo jurídico boliviano. "Bolivia argumenta que el contenido de la obligación de negociar es la concesión territorial. El tratado de 1904 es un puente para ambos países que no se toca", apuntó.

Este viernes será la segunda presentación chilena en La Haya. El próximo y el miércoles se tienen contempladas nuevas presentaciones de ambos países.