Los abogados de Bolivia presentaron contenidos y frases de documentos de acercamientos entre autoridades chilenas y bolivianas incompletos y sacados de contexto durante el siglo XX intentando hacer creer que existen compromisos pendientes, denunció esta mañana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la abogada australiana Kate Parlett, experta en litigios ante tribunales internacionales y que integra el equipo chileno.



Leyó propuestas de Chile de 1920 en la supuestamente demuestran que Bolivia rechazó la oferta chilena y que, además, ambos Estados reconocieron tácitamente que no había ningún efecto legal en estas negociaciones entre autoridades de ambos países. "Las actas de 1920 no fueron ningún tratado", argumentó Parlett para reiterar que a pesar de que se hablaron de fórmulas para otorgarle un acceso soberano no existe ningún efecto jurídico en ellas.



Para Parlett negó que hubiesen intercambios diplomáticos a inicios del Siglo XX y que las conversaciones nunca se basaron en un "trato inconcluso" y que no existía ningún tipo de responsabilidad jurídica para hacer negociaciones destinadas a un fin específico, que es negociar un acceso soberano al Pacífico.



Entre sus conclusiones aseguró a los jueces de La Haya que Chile nunca negoció su soberanía con Bolivia. Mencionó que cuando Chile negoció el acuerdo Tacna-Arica, las autoridades bolivianas guardaron silencio y que en otros acercamientos los bolivianos se comprometieron a llevar propuestas, pero que cumplieron.