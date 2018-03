Católica TV despide a 23 trabajadores por falta de publicidad y deudas

El Canal 'Católica TV' decidió el despido de 23 de sus trabajadores en la ciudad de La Paz, debido a que llegó a un "límite de insostenibilidad financiera". No emitirán más noticieros por la falta de ingresos en materia de publicidad, aunque garantizan que no se cerrará el medio televisivo.

"Es insostenible el canal para poder mantenerlo, tenemos muchos compromisos, muchas deudas y prácticamente es imposible (seguir). Con la responsabilidad que nos corresponde, dialogando con los trabajadores, se ha llegado a un acuerdo con el cual se está procediendo para ver el bienestar de los trabajadores", dijo a EL DEBER su director, padre Guillermo Siles.

Comentó que existe "bastante restricción" por parte del Gobierno sobre la propaganda estatal y también lamentó que tampoco exista el respaldo de la empresa privada. Calificó de "incipientes" los dineros que logran generar y explicó que el 80 por ciento de los recursos provienen de la cooperación de la Iglesia Católica.

"Es un momento difícil para nosotros, sobre todo, creo que no solamente es el único medio, hay varios medios, pero a nosotros nos ha tocado la fea, siendo un medio imparcial y que ni la empresa privada responde y peor el Gobierno", agregó el funcionario.

Siles agregó que se respetarán los contratos de producción independiente que existen hasta que los mismos concluyan e informó que solo un pequeño grupo de la parte técnica quedará para garantizar que la señal siga emitiendo.

"Nuestro problema es económico y eso es lo que tenemos que resolver, tenemos problemas con Impuestos Nacionales, tenemos deudas con otras instituciones, el ingreso no es suficiente y era la única posibilidad que teníamos", manifestó el gerente.

Consideró "razonable" la deuda e informó que por un tiempo el manejo del canal fue subvencionado. "Es sostenible el manejo, pero no está garantizado, desde hace años no tenemos ni un contrato (de publicidad) con el Gobierno, con decirte que para las elecciones judiciales el canal no ha recibido ni un peso", acotó.

Finalmente ratificó que se seguirá al aire para preservar la frecuencia que tienen y que se cumplirán con los pagos a todos los trabajadores que son alejados. "Es nuestra responsabilidad, todos tienen que recibir su liquidación como corresponde", aseguró.