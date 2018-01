Carlos Valverde da detalles de 'Santa Zapata', su nuevo libro

Fiel a su estilo, hablando sin tapujos, el comunicador Carlos Valverde volvió a hablar sobre el caso 'Gabriela Zapata' y sobre sus motivos para escribir un libro relacionado a este episodio que hizo tambalear al Gobierno de Evo Morales. Considera que la exnovia del mandatario aún goza de privilegios y que hizo un buen negocio al callarse mientras espera su libertad.



"Gabriela Zapata consiguió al menos 50 millones de bolivianos (unos $us 7 millones), ¡claro! va a estar presa otros dos años, va a conseguir una libertad y se va a ir; entonces es un buen negocio, dos años presa con privilegios y no lo digo yo, lo dijo Nemesia Achacollo (en entrevista con EL DEBER) que dijo que la única privilegiada en esa cárcel es Gabriela Zapata, ¿porqué sigue con privilegios?, por que se calla, pues ha hecho el negocio de su vida, el problema es que es a costa del Estado".

Valverde explicó en EL DEBER Radio FM 103.3, que los motivos que lo "obligaron a escribir y publicar este libro", fueron las declaraciones que hizo Evo Morales el 28 de octubre de 2016 y en abril de 2017, cuando dijo que lo sorprendieron con el caso Zapata y que su impacto lo perjudicó en el resultado del referendo del 21F.

"Quisiera creer que el caso Zapata no influyó en el referendo, invito a la gente a ver las encuestas previas al referendo y ya se veía que estas no le eran favorables al presidente, pero pudo haber influido, aunque no se hizo con esa intención", remarcó en entrevista en la radio.

"En el Gobierno dijeron que yo había confabulado. Tengo a caso tanta capacidad para decirle a Gabriela Zapata nueve años atrás, 'gabrielita' haz firmar esto a Evo ya que en 2016 se va a presentar a un referendo, por favor (sarcasmo)".



Presentación del libro



El libro 'Santa Zapata' se presentará este miércoles a las 19:30, en el Museo de Historia de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (calle Junín, frente al Correo).

Se comercializará en librerías de Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Tarija, La Paz y en la plataforma Amazon. El libro, editado por la editorial El País, tendrá un costo de Bs 100 y en principio solo se han impreso 1.000 ejemplares.