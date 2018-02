Cárdenas es condenada y no puede conversar con medios de comunicación

Una de las condiciones para que no se revierta su detención preventiva es que no declare a medios de comunicación. Guadalupe Cárdenas, exdirigente de las esposas de policías, fue condenada a dos años de privación de libertad por los delitos de instigación pública a delinquir y sedición. Mediante videos en su cuenta en Facebook llamó a cuestionar y a desobedecer al Gobierno de Evo Morales.

La mujer, que estuvo detenida preventivamente durante 17 meses y que desde el año pasado permanece en su domicilio, asegura que la condena no frenará su rebeldía. “Si voy a morir en la lucha, lo haré; me dicen loca, pero me vale”, afirmó en un breve contacto telefónico, para luego dar paso a su abogado defensor.

Luis Gálvez, su hijo y quien la representa legalmente, explica que una de las condiciones para que mantenga su detención domiciliaria es que no atienda entrevistas y menos realice publicaciones en sus cuentas en las redes sociales.

Son 17 procesos que afrontó la exdirigente, de los cuales 13 fueron descartados, uno llegó a la conclusión y tres siguen vigentes. Se asegura que no volverá a la cárcel, a pesar de la última pena.

La mujer acumuló en el penal de Miraflores de La Paz carga horaria por trabajo y por representación de las internas. “Es imposible que vuelva a la cárcel porque ya habría cumplido como cuatro años de cárcel, además, los delitos de menos de tres años no tienen encarcelamiento”, explicó el joven.

El miércoles el juzgado Tercero de Sentencia de la sede de Gobierno dará lectura íntegra de la sentencia contra Cárdenas, donde se detallarán las bases del veredicto. “Claramente el Gobierno tiene miedo de mi mamá, mucha gente escribe lo que piensa en Facebook y solo ella es procesada, esto es ridículo”, explicó Gálvez.

La causa por sedición fue abierta por el Ministerio de Gobierno por mensajes difundidos en 2015.