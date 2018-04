Caravana cruceña rumbo a Incahuasi para 'sentar soberanía'

"Sentar la soberanía de los cruceños en territorio cruceño", dijo el presidente del Comité Cívico Fernando Cuéllar y, bajo esa consigna, partió una caravana con rumbo a Incahuasi, el megacampo gasífero que Chuquisaca también reclama.

Luego de que este lunes una resolución ministerial definiera que el campo está en territorio cruceño, una veintena de vehículos partió cerca de las 07:30 este martes, desde el 4to anillo de la doble via a La Guardia, para sentar presencia y defender las regalías que le corresponden al departamento y que, por el conflicto territorial, están congeladas.

Según el líder cívico Fernándo Cuéllar, no se trata solo de un tema económico sino de territorio pero aclaró que no se busca la confrontación. "Los chuquisaqueños han estado el sábado en Incahuasi y nadie los ha recibido de mala manera, por lo tanto creemos que no estamos provocando (...) esto es pacífico".

En la caravana participan la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, fraternidades, la Federación Universitaria Local, asambleístas y representantes de otras instituciones.

Se tiene previsto que en el campo se realice un acto simbólico que incluye la entonación del himno nacional, el himno cruceño, la iza de una bandera y algunos discursos. Al finalizar la tarde, retornarán a Santa Cruz.

"Los límites son definitivos y son los vigentes, no existe ninguna duda para que continúen congelados los recursos provenientes de Incahuasi", manifestó Cuéllar.