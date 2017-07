Pablo Canedo, el nuevo jefe de la misión diplomática boliviana en Estados Unidos, habló con EL DEBER sobre las expectativas de un acercamiento entre La Paz y Washington y anuncia un encuentro con el embajador de Chile el 31 de agosto.

Canedo, quien fue candidato a gobernador en Tarija y reemplaza en el cargo al general Freddy Bersatti desde el 18 de julio, ve en la diplomacia una posibilidad para fortalecer la relación con Chile, a través del diálogo con el embajador Juan Gabriel Valdés.

¿En qué marco se va a realizar el encuentro con el embajador Valdés?

Nos conocimos en una reunión de diplomáticos latinoamericanos y ha comprometido su presencia en los actos del 6 de agosto (que se realizarán el 4), luego yo lo visitaré oficialmente el 31 de agosto. Vamos a tener una relación diplomática, es importante que nos acerquemos y compartamos todos los criterios respecto a nuestros países.

Entiendo que hay un nivel de diplomacia y de relación que va a sobrevivir a las escaramuzas que se puedan ir dando en la coyuntura, ese es el camino. Vamos a generar condiciones para la comodidad de este tipo de relación.



¿Eso no contradice la línea de la Cancillería?

Nosotros respondemos a las políticas estructuradas por la Cancillería boliviana, pero hay algunos elementos que pueden ir fortaleciendo nuestras posiciones desde la diplomacia.



¿Tienes pensado seguir con la campaña de difusión de la causa marítima que encabeza el presidente?

Es parte de nuestro rol. Queremos que se entienda que si Latinoamérica quiere dar un paso adelante tiene que resolver temas fronterizos y territoriales. Es una realidad en la región, para ser un continente de avanzada, hay que superar estos temas.



Llegaste hace diez días a Washington, en esta primera etapa ¿cómo evalúas la relación entre Bolivia y Estados Unidos?

Salvo en lo político, en todas las demás áreas hay una relación permanente y en crecimiento, como en el ámbito comercial, cultural y en las actividades consulares. La idea es reconstruir un relacionamiento sobre la experiencia de casi 10 años de no tener embajador que, por un lado, ha sido una lejanía necesaria para construir una identidad boliviana para beneficios institucionales.



¿Crees que ha sido positivo el distanciamiento?

Un distanciamiento nunca es positivo porque se pierden posibilidades cuando no hay representaciones plenas, pero en el caso de Bolivia era necesario consolidar una soberanía acorde con la naturaleza de lo que se ha ido construyendo en este Gobierno, que es una identidad de nación y evitar la intervención de alguna potencia extranjera en las cuestiones internas. Son asuntos básicos para un país, pero Bolivia los tenía debilitados.



En ese sentido, ¿crees que Bolivia ya tiene una institucionalidad suficientemente soberana para encarar una nueva etapa?

Ambos países están preparados para afrontar la construcción de una nueva etapa.

Más allá de eso, el acercamiento pasa por otras cosas como la lucha antidroga…

Lo primero que tenemos que eliminar de la agenda es el único punto que nos vinculaba, que era la coca, o al menos no tenerla como el principal interés binacional. Es un tema que nos interesa como Gobierno, pero no necesitamos tener un policía que nos diga qué es lo que tenemos que hacer.

Los esfuerzos que ha hecho el país para luchar contra el excedente de la coca, más allá de las valoraciones de Estados Unidos, tienen resultados comprobables que han sido valorados por entidades internacionales.

No queremos que la agenda binacional dependa de un solo tema, sino también que incluya cuestiones de medioambiente, tecnología, cultura, turismo o incentivo a la producción e industrialización, y veo que hay buenas probabilidades de estudiar estos mecanismos en el corto plazo.

En los últimos días, el presidente Morales criticó al Gobierno estadounidense en defensa de Venezuela. ¿Esto entorpece en alguna medida la construcción de un nuevo escenario con Estados Unidos?



Para nada. Estamos en condiciones insuperables de discutir objetivamente este tipo de temas para que fortalezcan la institucionalidad latinoamericana en su relación con Estados Unidos.



Hay que entender que el presidente Evo Morales no ataca a Estados Unidos, sino que defiende los principios establecidos en las cartas democráticas. La postura de Bolivia es que cada país pueda, a través de mecanismos internos, superar las crisis políticas. En ese sentido, el presidente defiende la institucionalidad y los principios fundamentales de la democracia.