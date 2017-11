A 27 días de las elecciones judiciales, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni confirmó la inhabilitación del candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Hans Soruco Suárez, quien fue señalado de incurrir en vulneraciones a los artículos 82 de la Ley del Régimen Electoral y el artículo 20 del Reglamento de Difusión de Méritos e Información para los comicios judiciales, informó ayer el presidente de esa entidad, Rodolfo Coimbra. Luego, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katya Uriona, ratificó la postura de Coimbra.

“La denuncia fue admitida por Secretaría de Cámara y trasladada al denunciado, quien presentó sus descargos. Luego se remitió todo al Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático) para que se haga una evaluación técnica sobre los cargos y descargos al haber imágenes de video y fotografías”, explicó Coimbra, según citan medios de prensa de Trinidad.

Pero el candidato inhabilitado, en contacto telefónico con EL DEBER, rechazó el fallo y argumentó que los vocales lo sacaron de carrera aduciendo que no podía difundir sus méritos. Soruco Suárez postulaba al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la región de Beni.

“El fundamento de los vocales es que yo estaría haciendo conocer mis méritos en desmedro de mis contendientes, pero en los volantes solo hago conocer mi trayectoria profesional y que soy el único profesional docente de la universidad que participo en esta elección por el departamento”, sostuvo el inhabilitado en su descargo.

Sin embargo, la presidenta del Órgano Electoral explicó que son los tribunales electorales departamentales los que procesan las denuncias de personas y las que las tratan de oficio. Según Uriona, son tribunales de primera instancia y, por tanto, los denunciados pueden apelar al máximo ente electoral del país.

Explicó también que la inhabilitación de un candidato significa que el casillero queda en blanco y que solo quedan tres candidatos en carrera electoral.

Guerra sucia en Potosí

Desde Potosí surgió una nueva denuncia. Una diferente a la que afectó a Soruco. Se trata del caso del candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional, Herculiano Capusiri Casana, que denunció a los autores de crear una página de Facebook en la que se pide el voto a favor de su candidatura de forma directa; él asegura que desconocía de ese portal creado a su nombre.

“Hemos presentado la denuncia contra quien, creo, debe ser de uno de mis competidores; yo no conocía el contenido de esa cuenta y además en las publicaciones se realizan comentarios ofensivos hacia mi persona”, se quejó Capusiri.

El portal referido es una cuenta en la red social con el nombre del candidato y creada el 26 de octubre; en la misma se exhibe la fotografía del postulante potosino al Constitucional y se solicita el voto de forma directa. “Tu voto debe ser por una justicia leal al pueblo boliviano. Voy de Candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, cuento con tu voto”, refiere la publicación que, según el denunciante, no es suya y que fue creada solo para sacarlo de la carrera.

Este caso ya se encuentra en manos de los vocales del Tribunal Electoral de Potosí, quienes tienen tres días para la emisión de un fallo en primera instancia, de acuerdo con el artículo 26 del reglamento de Difusión de Méritos.

Seguidilla de acusaciones

Después de casi una semana de la realización de la Sala Plena del TSE, donde se analizó las denuncias que presentaron diputados de oposición, recién ayer la presidenta del ente electoral informó que las mismas fueron devueltas porque deben ser presentadas ante los tribunales departamentales y no al TSE.



Uriona explicó que, como primera instancia, deben ser estas entidades las que emitan su fallo; como respuesta, el diputado opositor Wilson Santamaría, que presentó la acusación contra siete candidatos, censuró la decisión de los vocales porque pasaron más de 15 días antes de que les devuelvan sus documentos, pese a que les pidieron que subsane algunas observaciones.

El miércoles de la semana pasada, se realizó la Sala Plena del TSE en La Paz y los vocales admitieron que trataron esas denuncias; sin embargo, nunca dieron a conocer su decisión hasta ayer, cuando Katia Uriona se refirió a dichos memoriales. A partir de ayer, recién corre el plazo de las 72 horas para que se presenten los cargos y los descargos antes de conocer un fallo.



El otro reclamo de los opositores fue el de la campaña que, según imágenes que circulan en las redes, habría hecho el fin de semana el candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, quien participó de concentraciones con adeptos a su alrededor. En las fotos, Mamani luce guirnaldas alrededor del cuello y se ven afiches que sostienen sus seguidores.



Sobre el particular, la presidenta del Órgano Electoral dijo que ese tipo de campaña no se admite en el reglamento y reiteró que los candidatos pueden exponer sus hojas de vida y sus propuestas en los afiches o volantes que decidan distribuir, pero no pueden solicitar el voto ni tampoco pueden lucir ningún distintivo de campaña, como las guirnaldas, por ejemplo.



Este y otros cuatro casos llegaron hasta el TSE, pero fueron devueltos a los denunciantes para que reformulen su denuncia y presenten ante la instancia adecuada, que son, como se explicó antes, los tribunales electorales de cada departamento.



Pero para el diputado Santamaría, se puede decir que la decisión de los vocales solo busca ganar tiempo y dilata el tratamiento de las denuncias. Según él, esto juega a favor de los candidatos que no cumplen las reglas, pues siguen en carrera. Santamaría ha pedido que todos los candidatos que realizan este tipo de campañas vetadas deberían ser inhabilitados como ocurrió con Soruco.



En Santa Cruz ayer se conoció del caso de un grupo de personas haciendo proselitismo con tarjetas de una candidata en las proximidades del mercado Abasto.



Los tipos de voto

Asimismo, Uriona explicó que la norma electoral contempla tres tipos de votos, los blancos, nulos y válidos, y que el ciudadano puede tomar cualquiera de las opciones que prefiera y de ese modo descartó cualquier posibilidad de sancionar a los que promueven el voto nulo.

Los diputados del MAS habían pedido que se penalice o sancione a todas las personas que están llamando a votar nulo en las redes sociales porque consideran que violentan la norma electoral.