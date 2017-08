Camiones con caña están varados en Bermejo

Al menos unos 130 camiones cargados con caña de azúcar se encuentran varados en puertas de Industrias Agrícolas "Moto Méndez" de Bermejo, a la espera que los ejecutivos ordenen la recepción oficial de la caña que fue sembrada y cosechada en base un convenio entre ejecutivos y zafreros, reportó radio Bermejo de la red Erbol.

En días pasados llegaron técnicos de Brasil para poner en funcionamiento la Industria, sin embargo, no fue posible por falta de un repuesto que no fue comprado por la empresa. Los empresarios para aplacar la molestia, anunciaron que recibirían la mañana de este lunes pero no concretaron. La molestia de los cañeros es que a medida que pasa el tiempo, la caña va perdiendo del grado de azúcar.

La movilización obligó a las autoridades locales a intervenir en conflicto, por lo cual mediaron en reuniones con ejecutivos del directorio desde el pasado viernes, sábado y ayer domingo. El alcalde Bermejo, Delfor Burgos Aguirre informó que el presidente del directorio se ha comprometido a cumplir un convenio que viabilizó la zafra de este año.

Al lugar también se constituyó el comandante de Policía Fronteriza, capitán Alberto Miranda, para coadyuvar al restablecimiento del diálogo, tomando en cuenta que los cañeros están varados durante muchos días. El dirigente de la Federación de Cañeros del Sur (Fecasur), Rodolfo Garzón dijo que ya es la segunda semana que los camiones se encuentran varados con más de 1.500 toneladas en puertas de la industria, mientras otra cantidad se encuentra en el campo sin poder ser trasladada y otro tanto ya está quemada.

“Las pérdidas son de sobremanera, hay un compromiso de recibir la caña y luego de dar una respuesta para la continuidad a la zafra en Bermejo. Esperamos una solución, caso contrario radicalizaremos la medida de presión con una marcha de los camiones hacia la plaza principal", declaró.

Por su lado, la Federación de Productores de Caña de Azúcar de Bermejo (Feprocab), William Carrizo, manifestó que la situación es insostenible y aclaró que solo piden el cumplimiento de un compromiso para descargar. "Desde el 10 de agosto cuando se anunció el inicio de zafra tenían que iniciarse la molienda con 3.000 toneladas/día. Las pérdidas son cuantiosas, solamente en este período ya son más de 1 millón de dólares y en general en toda la zafra 15 millones perdidos y si no hay zafra la perdida será de 40 millones de dólares para la región", declaró.