Camila Bedregal, una joven de 19 años que vive en La Paz, protagoniza un video viral en el que critica la gestión del presidente Evo Morales. El post fue publicado en Facebook el 22 de diciembre y en dos semanas suma cerca de 136.000 reproducciones.

EL DEBER conversó con la joven, estudiante de comunicación y aficionada a la música, para conocer qué la motivó a grabar el video y cómo fue la repercusión que tuvo.

¿Cómo recibes la repercusión que tiene tu video?

La verdad no esperaba que se viralizara de tal manera, pero estoy muy contenta con el resultado que ha tenido. Obviamente con la respuesta masiva he tenido mucho apoyo, muchas críticas y muchos comentarios no han sido constructivos pero creo que es imposible hacer que todos estén de acuerdo con uno.

¿Qué te motivó a grabarlo?

El objetivo del video era que las personas que yo tengo (en mis redes sociales) fuera de Bolivia puedan contextualizarse de la situación y sepan que estamos perdiendo valores democráticos.

También quería inspirar a gente joven como yo a que pueda manifestarse, se anime a verter su opinión y crear más activismo. Muchos jóvenes siguen viviendo dentro de una burbuja y es necesario contextualizar lo que estamos viviendo

¿Crees que se han cumplido tus objetivos?

Requiere mucho trabajo pero sí, claro. Puede ser algo que ayude a tomar conciencia.

¿Has hablado con algún político o agrupación ciudadana?

He recibido llamadas de apoyo de algunas personalidades que han sido victimizada, antes de mi video, y también de gente que vive en otros países, que salió durante la dictadura, para manifestar su apoyo.

¿Piensas hacer otro video?

Por el momento estoy intentando no hacer más contenido para las redes sociales, sino en organizar una movida ciudadana y en base a eso desarrollar nuevo material.

¿Perteneces a algún colectivo?

He participado en grupos para formación política y de liderazgo, pero esta ha sido la primera vez q hice algo independiente.

¿A qué te dedicas?

Estoy entrando a primer año de Comunicación Social, tengo un trabajo de medio tiempo y en mi tiempo libre me gusta hacer música soy vocalista, hago jazz, blues, r&b y música latinoamericana. como trova cubana y rock argentino.

Mira el video en esta nota: