Calzones 'patita de camella', la revolución de la ropa interior

Para las que aún no lo sepan, la ropa interior femenina se reinventa para marcar aunque sea un 'falso' órgano sexual femenino. Ni se te ocurra pensar que es un tema vergonzoso porque es una realidad en países asiáticos desde hace unos meses atrás. Nos referimos a los calzones o bragas camel toe (pezuña de camella), que llevan incorporada una pieza de espuma a la altura de la vagina que potencia y marca los labios a través de la ropa.

En la cultura occidental, que se te marcara esta parte del cuerpo es muy mal visto y casi siempre las mujeres han intentado por todos los medios ocultarlo, pero las japonesas han decidido que no hay nada de lo que avergonzarse y quieren presumir de ello comprándose un accesorio que simula esta marca exageradamente.

Este problema tan incómodo y para algunas, desagradable, se han convertido en la actualidad en la última tendencia de moda. ¿Increíble, verdad?. Ya ni siquiera es necesario que te comprés unas mallas tres tallas más pequeñas, pillá esta ropa interior y tu querida vagina será el centro de todas las miradas.

Y la cosa no queda ahí. El cerebrito que hay detrás de este invento ha pensado en todas las mujeres del planeta. Las bragas camel toe están disponibles en varios colores, no importa la raza o el tono de la piel, cualquier chica podrá lucir su 'bonita flor' si lo desea. Aunque también podrá elegir entre los modelos más básicos: blanco y negro, para las que prefieren no innovar demasiado.

No sabemos si al final alguna de estas prendas llegará a tiendas latinoamericanas, lo que sí está claro es que se venden por internet, por si querés hacer un pedido. Tampoco sabemos si pegará la moda... aunque para gustos los colores.

Las ventas en el este sitio Amazon se han disparado desde que esta pieza femenina se hiciese popular en las redes sociales. El producto que ya era muy conocido en Asia, se vende por € 30 euros ($us 35,54) y te promete exhibir ‘una vagina perfecta’.