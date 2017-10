COB afirma que se institucionaliza dictadura con el nuevo código del sistema penal

Hace 13 minutos

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, alertó este miércoles que la Cámara de Diputados al "criminalizar la protesta" en el nuevo Código del Sistema Penal, institucionaliza la dictadura en el país.

"Quiero decirles a los traidores de la patria, a la Cámara de Diputados, que lamentablemente la dictadura la están institucionalizando mediante este código penal", señaló Mitma en conferencia de prensa.



El dirigente lamentó la decisión de los legisladores de "criminalizar a los dirigentes por las movilizaciones" que van a realizar. "Lamentamos el desconocimiento que hacen a nuestra propia Constitución Política del Estado", remarcó.



El artículo del nuevo código que lleva el nombre de "atribuirse los derechos del pueblo", señala que la "persona que forma parte de una fuerza armada o un grupo de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y pretendieron ejercer tales derechos a su nombre" será sancionadas con una pena de dos a cuatro años de cárcel.



"Los trabajadores hemos manifestado en varias oportunidades el respeto a la Constitución Política del Estado, a un derecho humano que ya está estipulado dentro de la Constitución, el derecho a la protesta, el derecho a la movilización", manifestó.



Indicó que con el nuevo código se está llegando a profundizar mucho más "este tema de la Acción Popular, queriendo destrozar a la Central Obrera Boliviana, para acallar a los dirigentes".



En mayo, el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, interpuso una Acción Popular en contra del Colegio Médico de Bolivia por haber dispuesto un paro de labores del sector demandando la derogación de dos decretos supremos que lo afectan. La Acción Popular fue aceptada y el Colegio Médico tuvo que suspender el paro dispuesto por temor a la represión judicial.



Mitma indicó que en tiempos neoliberales existía la dictadura militar, pero "hoy existe la dictadura civil, en la que se va a perseguir a los dirigentes, se va a encarcelar a grupos de personas".



"Ya no podemos aceptar este tipo de dictaduras nefastas en contra de su pueblo", protestó el dirigente.



Dijo que se trata de una "gran traición", una "deslealtad" por parte del gobierno y "lamentablemente ya no se puede más con estos aspectos".



Aclaró que la COB y las organizaciones no pueden estar de acuerdo con la posición del Gobierno y lamentó que se esté convocando a una gran marcha nacional por una nueva reelección del presidente Evo Morales.



El referéndum constitucional de febrero de 2016 le negó al presidente Evo Morales la oportunidad de reformar la Constitución para habilitarlo a una nueva repostulación en los comicios de 2019.



Mitma dijo que aquellas personas y organizaciones que están apoyando a la reelección, "deben estar de acuerdo con las persecuciones, de que sus hijos sean encarcelados, de que sean echados de sus fuentes laborales, de que persista la corrupción en el país".