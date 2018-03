Bolivia remarca ante el tribunal de La Haya que su demanda de salida soberana al Pacífico cumple los requisitos del derecho internacional y rechaza la posición chilena de que con el pacto de 1904 está resuelto el diferendo de límites con Bolivia.

El jurista español del equipo boliviano Antonio Remiro Brotons, recordó que las autoridades chilenas en varias oportunidades han propuesto acuerdos para permitir una salida soberana al mar a Bolivia. "Solo pedimos que esta propuestas, que se convierten en promesas, tengan seguimiento y se puedan concretar para iniciar un diálogo entre Bolivia y Chile".

Explicó a los jueces que los chilenos se aferran a no buscar una solución al diferendo marítimo si el reclamo boliviano no está incluido en la categoría de tratado, como el pacto de 1904. "No es posible evitar los hechos históricos, como que Chile en diferentes oportunidades han reconocido la necesidad de negociar", agregó.

Señaló que Chile no puede liberarse de sus promesas y su obligación de negociar un acuerdo definitivo, ya el tema de libre tránsito es un problema que está por encima del pacto de 1904.