Brennan pide reunirse con Morales antes de irse, pero le dicen que “no corresponde”

Los periodistas estaban cerca, las preguntas eran muy calientes y Peter Brennan, encargado de negocios de Estados Unidos en Bolivia, advertía que tenía que irse rápido. Su rostro delataba que quería acabar pronto el trago de la conferencia de prensa, el resumen de su reunión con Rubén Costas, gobernador cruceño, con el que habló una hora y -según la versión oficial- solo intercambiaron esos gestos de afectos con los que suelen despedirse los diplomáticos.



“Siempre que he venido a Santa Cruz lo he visitado, siempre aprendo mucho cuando lo visito, es un honor estar en Santa Cruz porque es el motor económico del país. Es la base de la economía productiva”, explicó Brennan, luego de tomar asiento.

Esta reunión se celebró en la Casa de Gobierno de Santa Cruz de la Sierra, el edificio neoclásico de la plaza 24 de Septiembre, donde hace décadas funcionaba el Banco del Estado. Brennan llegó 15 minutos antes de la hora pactada, saludó lacónico a la prensa que ya lo esperaba y entró al encuentro del gobernador Costas, desoyendo las advertencias de la Cancillería y del ministro de Gobierno, que le exigían canalizar estas reuniones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, citando incluso la convención de Viena.

Con Evo y Huanacuni

Cuando el diplomático terminó su declaración inicial ante los periodistas, comenzaron las preguntas incómodas. No quiso entrar en la polémica sobre injerencia denunciada por el Gobierno. Aseguró que trata de evitar estas polémicas, que siempre intenta enfocarse en lo positivo, en los intereses de los países más allá de las diferencias “pequeñas” y que cree que han mejorado las relaciones entre Estados Unidos y Bolivia.



No cree que reunirse con líderes de oposición y autoridades subnacionales sea injerencia. Explica que los suyos son los mismos intereses de todos los diplomáticos, que estrechan los lazos a escala nacional, pero también con autoridades locales. Luego anunció: “He pedido reunirme con el presidente Morales y el canciller Huanacuni para despedirme. Aún no tenemos respuesta. Hablé con el canciller y espero tener esta reunión antes de que me vaya”.



No será posible. René Martínez, ministro de la Presidencia, descartó la reunión. “No corresponde”, dijo anoche y consideró que Brennan conspiró contra el presidente. “Resulta contradictorio que el saliente encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos pida una reunión después de esta sucesión de actividades políticas de abierta injerencia en asuntos internos del país en reuniones con actores políticos de la oposición”, explicó Martínez.



De cierta forma, Brennan se había adelantado a la respuesta del ministro. Había descrito su trabajo como una serie de reuniones con líderes políticos y empresariales del país, además de atender a la cúpula del Ejecutivo.



“Es lo mismo que hace su agregado de negocios en Washington. Sé que se reúne con muchos políticos de nuestro Congreso y también con alcaldes en distintas ciudades, esas son las funciones normales de cualquier diplomático, al final eso puede estrechar las relaciones entre los pueblos y los países”, dijo el encargado de negocios.



Para Martínez, sin embargo, parece un asunto cerrado. Asegura que Bolivia buscar relaciones diplomáticas con todos los estados, pero con igualdad y respeto a la soberanía.



“Los movimientos sociales mantendrán la mirada vigilante sobre el comportamiento de cualquier diplomático de Estados Unidos que pretenda volver a incurrir en estos actos de injerencia”, amenazó Martínez.

La reunión con Costas



“Vine a despedirme del gobernador como debe ser y como estoy haciendo con los líderes políticos del país en estos días. Eso he pedido al presidente, al canciller y a otras autoridades. Es lo que corresponde, saludar a los líderes en distintas partes del país”, dijo el encargado de negocios de Estados Unidos, antes de que se encendieran todas las polémicas sobre si era injerencia o no reunirse con uno de los líderes de oposición del país.



Afuera, mientras él estaba aún reunido con Costas, un puñado de masistas, liderado por el asambleísta Edwin Muñoz, mostraba carteles y gritaba consignas contra el diplomático. “Fuera Brennan, intruso”, alcanzó a gritar Muñoz con su voz aflautada antes de que la seguridad de la Gobernación lo dejara protestando en la vereda. Para no verlo más, incluso se cambió el lugar de la conferencia de prensa.



Luego, después de que Brennan había abandonado el edificio, el secretario de Gobierno de Costas, Vladimir Peña, se dio a la tarea de responderle a Muñoz. Lo calificó de intolerante y cree que esto trata de exacerbar un sentimiento antiestadounidense, tal vez con fines electorales. Sobre la reunión, Peña dijo casi lo mismo que Brennan: un encuentro para despedirse tras una relación fructífera y valoró las ayudas del diplomático a empresarios y estudiantes destacados de Santa Cruz en forma de becas de posgrado.



Justo antes de levantarse de su silla, a Brennan le preguntaron qué opinaba de Evo Morales. No tuvo elogios, pero prefirió esquivar el bulto antes de entrar a un intercambio de golpes. “Prefiero no halagar este tipo de polémicas. Lo que quiero es trabajar en áreas donde tenemos intereses en común. Es mucho lo que se puede hacer”, dijo en tono conciliador y se marchó.



Lejos, enterrados en 12 años de Gobierno del MAS, quedaron los días en los que el máximo representante de la embajada de EEUU podía hablar fuerte, claro y dar declaraciones que se convertían en titulares de diarios para estupor de los gobernantes.