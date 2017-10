“Bolivia tiene que estar presente en todos los organismos de integración”

El boliviano Walker San Miguel, secretario general de la Comunidad Andina (CAN) desde enero del año pasado, estuvo en Bolivia para participar de la cuarta versión de Expo Aladi, realizada entre el 18 y 20 de octubre en los predios de Fexpocruz.

¿Qué mecanismo ha impulsado la CAN para mejorar el intercambio comercial entre sus miembros?

Ahora mismo estamos trabajando en infraestructura; es decir, conexión física en las fronteras. En abril de este año se decidió establecer el marco regulatorio para la interconexión eléctrica. Esto es un hito, ya que demoró casi seis años su negociación, pero finalmente se logró y ahora viene la etapa reglamentaria: el reglamento operativo y comercial. Esto va a permitir que de aquí a unos años entre los países andinos haya verdadera tran-sacción en el mercado eléctrico. También podríamos mencionar el estatuto migratorio andino que está a punto de ser aprobado, pero que ya ha dado resultados con la decisión específica de que se levanten los papeleos en los aeropuertos y en las fronteras para que todo esté automatizado y no se llene a mano la tarjeta migratoria. Con el estatuto migratorio aspiramos a que las personas en el interior de la Comunidad Andina tengan un libre tránsito hasta por 180 días y puedan trabajar y estudiar sin necesidad de permisos especiales. Además, con el apoyo de la CAF logramos cooperación para realizar una consultoría para habilitar el roaming y, con el apoyo financiero de la Unión Europea, se está trabajando en seis puntos fronterizos para el mejoramiento de cacao, café, camélidos andinos y modernizar las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades. Esas son las pruebas claras de que la integración hay que materializarla.

¿En cuánto tiempo estima que se materialicen esos proyectos?

El proyecto de las zonas de integración fronteriza, que cuenta con un fondo de $us 9,4 millones, está previsto que concluya en 2018.

¿Cuál es su opinión sobre el ingreso pleno de Bolivia en el Mercosur?

Bolivia tiene que estar presente en todos los organismos donde haya capacidades de integración, que no sean bloques en los que el país aporta, pero no consigue beneficios, la CAN es una muestra de que esto ha servido y sigue sirviendo. Bolivia, como se sabe, está postulando al Mercosur, aunque todavía no ha terminado ese proceso, pero estamos seguros de que cuando ingrese al Mercosur, será importante, ya que también tendrá otras ventajas para el país.

¿Considera que puede competir con Argentina y Brasil?

Evidentemente Brasil y Argentina son grandes países que frente a Paraguay y Uruguay se muestran como los grandes versus los pequeños, pero entiendo que la negociación comercial de Bolivia la ha manejado muy bien con el Mercosur, de tal manera que se respeten sus regímenes especiales.

La soya y sus derivados han tenido una buena acogida en la CAN. En ese contexto, ¿qué otros productos bolivianos pueden conquistar ese mercado?

Creo que todo lo que son manufacturas. El mercado andino se caracteriza por ser un mercado de valor agregado. Todo lo que son manufacturas, llamemos de mejoramiento de cacao, café, madera, de especies vegetales, de flores, de todo lo que el empresario boliviano pueda encontrar el nicho como con la quinua; es decir, trabajo agrícola más valor agregado y mejor si es un producto orgánico, va a tener mercado con toda seguridad en la CAN e incluso en países fuera del marco comunitario.

¿Han recibido por parte del Gobierno boliviano alguna solicitud para agilizar las exportaciones a la CAN de alguno de los productos mencionados?

Nosotros como Secretaría General somos solamente mandatarios, así que las políticas las diseñan los gobiernos. Lo que quizás esté haciendo falta, y ese es un rol de nuestra institución, es dinamizar el sector empresarial. Que se repongan los consejos empresariales andinos, que están previstos en el acuerdo de Cartagena. Hemos hablado con varios dirigentes empresariales de Santa Cruz y de Bolivia, como Ronald Nostas, para establecer de nuevo el acompañamiento de las políticas públicas con los empresarios organizados a través de confederaciones.

¿Cuándo estima que se repongan esos consejos?

Hemos quedado con Ronald Nostas de hacerlo hasta noviembre o diciembre de este año, en la reunión en Lima, donde todos los empresarios participan.