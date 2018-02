Bolivia se movilizó con un fuerte acento del No en el eje central

El 21 de febrero de 2016 más de seis millones de bolivianos acudieron a las urnas, convocados por el presidente Evo Morales, para responder si estaban de acuerdo o no con que el líder cocalero se repostule a la Presidencia en 2019. Ganó el NO, pero el MAS se dio modos para habilitar a Evo. Este proceder es el que hizo que este miércoles, dos años después del referéndum, miles de bolivianos salieran a las calles para recordarle al presidente que ‘Bolivia le dijo No’ a un cuarto mandato.

Las protestas fueron a escala nacional y comenzaron a primeras horas de la jornada, como fue el caso de la ciudad de Santa Cruz donde el paro cívico, con bloqueo de calles, avenidas y rutas interdepartamentales, arrancó poco después de la medianoche del martes.

En La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Pando, también se registraron movilizaciones en demanda del respeto a la democracia, así como de respaldo al proceso de cambio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Intervención de la Policía

La jornada en la sede de Gobierno se tornó violenta luego de que agentes policiales intervinieran algunos puntos de bloqueos de los que estaban en contra de la repostulación de Evo. En esa refriega resultó herido el hijo del rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, luego de que le alcanzara una granada de gas.

En Santa Cruz también hubo gasificaciones. La Policía acudió al octavo anillo de la avenida Cristo Redentor para cumplir con el instructivo que dio el Ministerio de Gobierno en la víspera, de garantizar el libre tránsito y para ello hizo uso del gas lacrimógeno. Sin embargo, cabe hacer notar que en la capital cruceña los vehículos no pudieron circular hasta las 18:30, cuando terminó el paro, debido a los bloqueos de calles y avenidas.

Beni, Tarija, Potosí y Oruro

En los departamentos de Beni, Tarija, Potosí y Oruro hubo movilizaciones, como marchas y bloqueos, en el transcurso de la jornada, aunque con menor convocatoria que en el eje central. En Oruro, donde no estaban previstas las protestas en contra de Evo, al finalizar el día una marcha recorrió el centro de la ciudad capital.

“Señor presidente recapacite”

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dio por terminado el paro cívico en Santa Cruz a las 18:30 y media hora después, en las instalaciones del ente cívico, se dirigió a la ciudadanía y también al presidente Evo Morales.

Al mandatario le dijo: "No queremos dictaduras, no aceptamos otra reelección, usted señor presidente, lo que se decidió el 21 de febrero de 2016 se cumple, no se discute, no tiene otro camino más que cumplir la voluntad del pueblo. Señor presidente recapacite, aún está a tiempo, la decisión de renunciar a la repostulación para las elecciones de 2019 es suya".

Cochabamba cerró la jornada de protestas. En la mañana se dio una masiva concentración de militantes del MAS, que proclamaron a Evo como su candidato a la Presidencia de Bolivia para 2019 y en la noche, otra masiva concentración le pidió a Evo que respete el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.