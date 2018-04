El canciller, Fernando Huanacuni, informó que se convocará a una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), para tratar de zanjar la elección de un secretario general. Hoy se conoció que seis de las 12 naciones que integran el bloque dejarán de participar de las reuniones de esa instancia.

"Lo que ellos indican es que durante un año no se ha podido resolver o designar al secretario general, ellos ahora están planteando que hasta que no se resuelva el tema de la secretaría general no van a participar de las reuniones de las instancias de Unasur", explicó en entrevista con Bolivia TV la autoridad.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay enviaron una carta el 19 de abril a la presidencia pro témpore de la Unasur, que asumió recientemente Bolivia, en la que comunicaron que no participarán en ninguno de los eventos que sean convocados por la Unasur.

El documento detalla que "responde, primero, a la urgente necesidad de resolver la situación de acefalía de la organización", observando un estancamiento en los temas pendientes que existen en esa instancia regional.

"Se está en etapa de consultas para que se llegue a un consenso para la reunión (...) En la nota que dejaron en nuestra embajada no mencionan la palabra abandonan sino que ya no participan de las reuniones de la instancia, solamente están pidiendo que se acelere la designación de un secretario general".