La logística para realizar el ‘banderazo’ de reivindicación marítima estuvo a punto de colapsar. Las Fuerzas Armadas (FFAA) y políticos oficialistas están sorprendidos por la cantidad de tela que se envió a La Paz y a Oruro para el diseño de la bandera del mar. Se pasarán los 200 kilómetros de largo y las 70 toneladas de peso. Se necesitan más de 100.000 personas para que la enseña sea agitada para el registro.

El presidente Evo Morales admitió que la intención inicial era llegar a 70 kilómetros de largo. Luego se puso una nueva meta: 100 kilómetros. Ahora, la bandera supera los 200.000 metros y se necesita a una persona cada tres metros para que el plan sea un éxito. Por ahora, se garantizó la presencia de 100.000 individuos.

“Al principio con Conalcam quedamos en contar con una bandera de 70 kilómetros, yo tenía mucho miedo de garantizar esos 70 kilómetros, pero los compañeros dijeron que no me preocupe, seguro habrán hablado con la embajada de China, tal vez algunos hablaron con el contrabando (para traer tela), no sé”, declaró Morales en el programa Anoticiando, de la red ATB.

El récord de la bandera más larga, según la empresa Guinness, es de 51 kilómetros. Se espera la presencia de la firma para que verifique el extenso del emblema.

Participarán 100.000 personas

El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, calculó que para los 200 kilómetros de bandera se necesitan alrededor de 100.000 personas para que puedan agitar el emblema mientras en los helicópteros que sobrevolarán la zona se realice el registro audiovisual.



Evo dedicará toda la jornada para el desarrollo del ‘banderazo’. Desde muy temprano estará en Caracollo (Oruro). Ahí desayunará con una familia y luego se irá al casco minero, monumento que da la bienvenida a la ciudad de Oruro. Luego hará el sobrevuelo y al mediodía comandará el acto central en la zona de la Apacheta, centro espiritual cerca de El Alto. Se entonarán las cuatro estrofas del himno nacional y luego el jefe de Estado emitirá un mensaje. Por la tarde entregará la bandera a las FFAA para que la guarden en un museo. Empezando la noche volará a Santiago de Chile para que el domingo participe, en Valparaíso, en la posesión de Sebastián Piñera como presidente chileno.

Ayer, el canciller Fernando Huanacuni recalcó que se quiere dar un mensaje de unidad en torno al mar con el desarrollo del ‘banderazo’. El diplomático afirmó que pobladores del altiplano paceño y orureño -que viven en alrededores de la doble vía La Paz-Oruro- se deben sumar para que el plan sea un éxito.



“Se comprobó que desde toda Bolivia se aportó (con una bandera) mostrando un mensaje de unidad”, dijo Huanacuni.



Empezó el tendido



Ayer, las FFAA empezaron con el tendido de la bandera más larga del mundo entre la ciudad de Oruro y el municipio de Caracollo. Luego, los efectivos militares siguieron desde Caracollo hasta el límite con La Paz, en la localidad de Panduro. Dejaron la bandera en un costado de la doble vía para que hoy sea agitada por las personas que lleguen a la zona.



El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informó que su municipio aportó con 200 metros de bandera y remarcó que esta iniciativa congrega a la población en torno a la demanda marítima.



Mientras, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo que no logró comprar tela azul para confeccionar la bandera, pero aclaró que se suma al mensaje de unidad en torno al mar.



El mandatario se sorprendió con la intención de cubrir la ruta Oruro-El Alto, pero no descartó que la bandera llegue a la ciudad de La Paz. “Me dijeron que la bandera puede llegar a la (avenida) Circunvalación (de Oruro). Sería lindo que llegue a La Paz”, auguró el jefe de Estado.





En los mercados de La Paz se agotó la tela azul para la confección de la bandera. En los últimos días el precio del tejido llegó a duplicarse debido a la gran demanda. En la Cámara de Diputados, cada asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) aportó con dos rollos de tela para lograr el objetivo del ‘banderazo’.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, afirmó que la medición se la hará vía terrestre y aérea.