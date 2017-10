“Bolivia ha mantenido un manejo macroeconómico prudente”

El uruguayo Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, estuvo la semana pasada en el país como invitado especial a los festejos de las bodas de plata de la Universidad Privada de Bolivia (UPB) en Santa Cruz y Cochabamba. Végh ofreció un panorama general de la economía regional basado en el último reporte semestral del BM denominado Entre la espada y la pared: Encrucijada de la política monetaria en América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son las perspectivas para la economía de América Latina este año?

Luego de una desaceleración de seis años (incluyendo una contracción del 1,3% el año pasado), se espera que la región de América Latina y el Caribe retome el crecimiento en 2017, con pronósticos por parte de analistas de mercado de un aumento en el PIB real del 1,2% y un 2,3% en 2018. La reanudación del crecimiento se debe primordialmente a la recuperación de Sudamérica, cuyo pronóstico es del 0,6% para este año y un 2,2% para la próxima gestión, luego de dos años consecutivos de contracción, recuperación liderada por el despegue argentino, y de Brasil.

¿Qué medidas deben asumir los países de la región para impulsar el crecimiento?

El entorno internacional será relativamente estable en el futuro cercano por lo que la región deberá reforzar sus propias fuentes de crecimiento mediante reformas estructurales (educación, laboral, pensiones), inversión en infraestructura y aumento del comercio internacional.

¿Cuál es su apreciación de la economía boliviana?

Bolivia es un caso especial, ya que le ha ido bien en cuanto al crecimiento, prueba de ello es que para este año se estima que crecerá un 3,9%, cuando Sudamérica estará en un 1,6%. El año pasado creció un 4,3% y Sudamérica estuvo en una recesión. Evidentemente los precios de los commodities y cómo se responde a esa situación juega un rol importante. No hay que olvidar también que los factores domésticos juegan otro rol fundamental, porque a pesar de que se hace mucho hincapié en los factores externos, el factor interno es determinante y posiblemente más importante en la ‘performance’ de nuestros países, como se aprecia en Argentina y Brasil.

Hubo otros países de la región como Argentina, que también se beneficiaron con los altos precios de las materias primas, pero luego sufrieron una crisis, ¿puede ocurrir algo similar en Bolivia?

No creo, porque son procesos independientes muy diferentes. En el proceso de Argentina, que bajo el Gobierno de 12 años de los Kirchner se manejó la parte macroeconómica de forma desprolija, ya que no se publicaban cifras de inflación, nadie sabía cuánto era la inflación. Las tarifas públicas se congelaron y había escasez de energía eléctrica.

Argentina, bajo el mandato de los Kirchner, alcanzó una situación muy seria diferente a Bolivia, que ha mantenido un manejo macroeconómico prudente con inflación baja. Son casos diferentes que no se pueden comparar.

¿Los indicadores positivos que viene registrando Bolivia en los últimos años, lo convierten en un país más confiable para préstamos del BM?

El Banco Mundial siempre está dispuesto a acompañar el desa-rrollo de un país y en medida que va creciendo es más confiable. Nuestra institución otorga recursos para que las autoridades de un país decidan qué hacer, ya que son estas las que toman las decisiones estratégicas importantes.

El Gobierno nacional realza la inversión pública por encima de la privada, ¿es saludable para la economía de un país que su Gobierno concentre las inversiones?

La situación ideal debe tratar que la inversión pública y la privada se complementen, ya que muchas veces la inversión pública no alcanza y otras veces la privada es la que no lo hace. No sé si es el caso de Bolivia, pero el BM en otros países como Perú, ha empujado lo que se llama PPP, que son los Proyectos Públicos Privados. Los PPP son mecanismos en los que se trata de juntar ambas inversiones en proyectos en los que cada actor no puede encarar de manera individual. Lo ideal es tratar de juntar ambas, ya que la inversión pública a través de la infraestructura beneficia a la inversión privada. Qué más quieren los empresarios privados que tener buenas carreteras. Hay que buscar una forma de lograr una colaboración conjunta.