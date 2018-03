La presencia boliviana en los alegatos orales ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tendrá a 26 personas, entre invitados y autoridades, cuyos nombres fueron definidos en las últimas horas; mientras que en Chile los invitados alcanzan apenas a nueve y los expresidentes que se reunieron con el mandatario Sebastián Piñera emitieron un pronunciamiento en el que hacen notar que su país no aceptará “fallos que no respeten los acuerdos”.

Mientras que en Bolivia, el convencimiento es buscar justicia en la centenaria demanda de dejar el enclaustramiento en el que sumió Chile a su vecino. El presidente Evo Morales encabezará la comitiva oficial a Holanda, donde cumplirá una agenda previa con la misión de invitados y embajadores de Bolivia en Europa, que estarán el fin de semana en esa ciudad.

“El sábado 17 se hará una revisión de los últimos detalles de los alegatos junto con el equipo nacional e internacional; al mediodía habrá una reunión con cónsules, embajadores y embajadoras de Bolivia en Europa. El domingo habrá una reunión con los invitados especiales, con expresidentes y con las personas que nos acompañarán en la presentación de los alegatos”, dijo ayer el canciller, Fernando Huanacuni.

Desde Santa Cruz, el secretario de gobierno, Vladimir Peña, confirmó que el Gobernador, Rubén Costas logró el desarraigo que tramitaron los abogados de la autoridad departamental y estará en La Haya los dos primeros días que corresponden a Bolivia. Costas viajará en medio de una disputa económica con el Órgano Ejecutivo y en días pasados dejó en claro que él aceptó el viaje porque considera que la demanda es una política de Estado y no exclusivamente del gobierno de Evo Morales.

Costas es una de las 15 personalidades invitadas a este juicio y en el Gobierno se informó que, luego del desistimiento del expresidente Jaime Paz Zamora, se invitó al presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Álvaro Ruiz García, quien aceptó la misma.

Sin embargo, desde Sucre se conoció que el presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, será parte de la comitiva y no informó en qué calidad viaja a Holanda, aunque el equipo jurídico tiene una nómina de solo 11 personas y no las 15 que se había informado inicialmente.

El canciller también dijo que “algunos” de los cónsules y los embajadores bolivianos permanecerán en Holanda los días que duren los alegatos de la parte boliviana, aunque los mismos no podrán ingresar a la sala de audiencias porque la presencia de invitados ya fue definida por los miembros de la Corte.

Los chilenos



Mientras en Chile, las autoridades intensificaron los encuentros, luego de la posesión de Sebastián Piñera, el último fin de semana. El canciller Roberto Ampuero se reunió con sus antecesores en horas de la mañana; mientras el presidente lo hizo también con sus predecesores al mediodía y emitieron sendos comunicados.



En el caso de los expresidentes, fue Eduardo Frei quien lanzó la decisión del Estado chileno y dijo que la reunión sirvió para que ellos expongan sus conocimientos y las razones por las cuales se encuentran en este proceso, pero reivindicaron, como hasta ahora, la vigencia de los tratados internacionales.



“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar fallos con mucha creatividad, con mucha imaginación, pero que no respeten los acuerdos y los tratados. Para cambiar los límites de un país, se necesitan los acuerdos de los países”, dijo el expresidente, luego del encuentro en La Moneda.

Los excancilleres, que también se reunieron, revisaron la estrategia de sus abogados y saludaron las propuestas.

La carta de los cívicos



Las autoridades de Gobierno censuraron la carta del Comité Cívico Pro Santa Cruz, cuya dirigencia planteó que el gobernador debería abandonar la comitiva y no viajar.



La ministra de comunicación, Gisela López, dijo que esa misiva no guarda coherencia con el momento histórico que vive el país y dijo que la censura está dirigida a los miembros del Comité porque fueron los únicos en plantear esta nota.



El viceministro de coordinación con los movimientos sociales, José María Alessandri, afirmó que todos los bolivianos deberían estar unidos en este momento porque cualquier disonancia tiene repercusión internacional y daña esa unidad que se construyó hasta ahora.



Por otro lado, el municipio de La Paz dispuso el embanderamiento de todas las casas los días que dure esta parte del juicio entre los dos países, pero la ordenanza manda a colocar la enseña nacional y no la bandera del mar, como fue la propuesta del MAS.

Los legisladores preparan el edificio para la transmisión de los alegatos en una pantalla dentro del edificio.

El gabinete y las tareas para los alegatos



1.- El ministro de educación dijo que en todos los establecimientos los profesores tendrán que introducir el tema de los alegatos en alguna de las clases de reflexión.



2.- El gabinete de ministros sesionará el próximo lunes, desde las 5:00, para hacer seguimiento de los alegatos y luego realizar declaraciones sobre ese tema cuando concluya la sesión.



3.- Los ministros debatieron el tema del viaje y las tareas que deben realizar en Holanda, aunque solo viajaron dos ministros: canciller y de Justicia.



4.- Ratificaron que en las plazas se habilitarán pantallas gigantes para que la población escuche y vea los alegatos que transmitirá desde el lugar Bolivia TV.