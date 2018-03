Bolivia asumirá en 2019 presidencia de la Celac

Hace 1 hora

El presidente Evo Morales confirmó el sábado, en La Haya, Holanda, que Bolivia asumirá en 2019 la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac) y no descartó que la cumbre de jefes de Estado entre esa organización y la Unión Europea (UE) se realice en la región.



Morales confirmó esa información en una reunión que sostuvo con los embajadores y cónsules bolivianos en el continente europeo en instalaciones de la Embajada de Bolivia en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"El próximo año vamos a asumir la presidencia pro témpore de Celac, ya saben la larga historia, nos correspondía el año pasado por algunas razones no hemos podido asumir, hemos cedido para no tener problemas en América latina y el Caribe y está programado que el próximo año sea nuestra responsabilidad", dijo Morales.



Tras asumir esa responsabilidad, dijo que Bolivia tendrá la tarea de organizar la cumbre Celac y UE, que fue cancelada por El Salvador a solicitud de varios países miembros en una reunión de cancilleres en Bruselas, Bélgica.



"Hemos conversado con el embajador concurrente a Bolivia de Bélgica, estamos de acuerdo, ayer hable con el embajador y también con el presidente de España están convencidos que esta Cumbre debía realizarse en América latina".