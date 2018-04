Bolivia, como presidente temporal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), debe asumir el reto de reimpulsar y evitar rupturas definitivas dentro del bloque internacional, luego de que seis de sus miembros comunicaran su alejamiento en tanto no se garantice su funcionamiento.

Este viernes, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú comunicaron a Bolivia su decisión de no participar de la reuniones hasta que no se garantice el desempeño adecuado de la organización, que hasta hoy no ha podido designar un secretario general de consenso.

El puesto está vacante desde principios de 2017, cuando terminó sus funciones el expresidente colombiano Ernesto Samper.

La diplomática y experta en derecho internacional Karen Longaric declaró a Efe que el anuncio implicaría una situación "más difícil" para la Unasur, ya que a su juicio podría ser "el preludio de una serie de abandonos definitivos" de algunos integrantes la organización. "Son países del Grupo de Lima que están muy preocupados por lo que está ocurriendo en Venezuela", señaló.

La especialista relacionó ese alejamiento con un malestar que también se ha manifestado en instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Mercado Común del Sur (Mercosur), y que obedecería a lo que consideró "la vulneración del Estado democrático" por parte del Gobierno de Venezuela a raíz de una crisis política y económica que arrastra hace varios años.

Consideró que el futuro de Unasur dependerá en cierta medida "del liderazgo que pueda imprimir Bolivia" durante el ejercicio de la presidencia temporal del bloque regional. "Bolivia está sólidamente aliada con Venezuela (...) y Bolivia quizás cometa el error de priorizar sus lazos con Venezuela antes de priorizar la estabilidad y permanencia de la Unasur, ese es el riesgo", señaló.

Bolivia recibió la semana pasada de Argentina la Presidencia temporal que ejercerá durante las gestiones 2018 y 2019.

Hace unos días el presidente boliviano, Evo Morales, llamó a los presidentes de los países miembros a "relanzar" el organismo y designar a su secretario general, que podía ser un expresidente o excanciller, además convocó a que cada nación designe a sus representantes ante el Parlamento Suramericano cuya sede es Bolivia.

Este viernes el ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, confirmó la recepción de la carta en la que los seis países notifican la suspensión de su participación en el bloque, aunque apeló al diálogo y a una reunión de cancilleres para resolver la contingencia, además de señalar que la comunicación no menciona una separación definitiva.

El politólogo Marcelo Silva dijo a Efe que aquello que posiblemente esté de fondo es "volver a un esquema hegemónico del poder" en la que no exista "una voz disonante" a la que emite la OEA, pues recordó que la Unasur se creó en gran medida con esa proyección.

El experto apuntó que también detrás podría estar el proyecto de la Alianza del Pacífico, bloque compuesto por Colombia, Chile, Perú y México, cuyo objetivo, a su juicio, sería en un futuro construir una "relación entre el Atlántico y el Pacífico".

"Políticamente estos países no pueden estar en asintonía política con Estados Unidos", destacó Silva. Pese a esto señaló que la distancia que tomaron seis países de la Unasur no sería irreversible y que todo dependerá de la estrategia que se pueda utilizar para hacer que "vuelvan al cauce de la Unasur" o que se produzca un distanciamiento "definitivo y total".

“De consumarse el retiro de estos seis países la Presidencia de Bolivia quedaría en un plano simbólico y sin mayor trascendencia", recalcó Silva.

Unasur se creó en mayo de 2008 y sus principales gestores fueron los expresidentes Hugo Chávez de Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Néstor Kirchner de Argentina. Los Estados miembros fundadores de la Unasur son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.