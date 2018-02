Bancada del MAS dice que no está en agenda el debate sobre el binomio

El nombre de la persona que acompañará al presidente Evo Morales en las elecciones de 2019 aún no está en agenda de discusión, aseguró este martes el jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos.

Sostuvo que cualquier propuesta será analizada orgánicamente dentro del instrumento político, tras que Álvaro García Linera reiterara que no formará parte del binomio que buscará la reelección.

"En esta primera fuerza política las decisiones siempre las tomamos de forma orgánica, son nuestras bases, las confederaciones y federaciones, nuestro Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana, entre otros y que son la parte estructural de este proyecto político, las que toman las decisiones", detalló el legislador.

Sobre la propuesta de la COB, que pidió a un obrero para esa postulación, Ramos sostuvo que "será discutida y analizada", pero reiteró que -en este momento- no está en debate quién acompañará a Morales ante la negativa de García Linera.

En una entrevista con EL DEBER, la segunda autoridad nacional reiteró que "no está en debate. Saben mi opinión, mi posición sigue siendo la que tomé, pero gracias por los apoyos, ellos saben que estaré en el camino, soy comunista, soy socialista".

El lunes el vicepresidente del MAS, Gerardo García, aseveró que "si el vicepresidente (de Bolivia, Álvaro García Linera) no va, no va nomás, no se le va a imponer, pero seguro se va a ver quién pueda ir como vicepresidente".