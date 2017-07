Bagalleros esperan que sus demandas sean atendidas

Franz Camacho, uno de los dirigentes de la Asociación de Bagalleros, indicó que en caso de que sus demandas no sean atendidas por la Aduana Nacional, continuarán bloqueando el puente internacional que une Bolivia con Argentina, como lo vienen haciendo desde hace nueve día.

Una comisión de bagalleros espera reunirse con personal de la aduana hoy en Santa Cruz. Tenían previsto hacerlo mañana en Tarija, pero ambas partes tienen la predisposición de adelantar la reunión, para solucionar cuanto antes el problema.

Camacho resaltó que el trabajo que realizan no es contrabando. "Nacionalizamos toda la mercadería que ingresamos al país", sostuvo.

El dirigente señaló que lo que piden a la aduana es pagar igual que los grandes importadores. "El sistema por el que nacionalizamos es más costoso que el de los grandes importadores. Por ejemplo, si usted como gran importador compra producto y lo vende en Bs 20, yo como microempresario, que estoy en un régimen menor, ese mismo producto me llega a tener un costo de Bs 37, entonces existe una diferencia, que como pequeño comerciante, no me permite competir", explicó.

La Asociación de Bagalleros está compuesta por 1.500 socios. Decidieron bloquear el paso fronterizo porque indican que las medidas asumidas desde hace ocho meses por la aduana los ha dejado prácticamente sin trabajo.