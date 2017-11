iformes de auditoría interna de mayo de 2017 a los que accedió ANF revelan que las autoridades ejecutivas del Banco Unión fueron alertadas de que las cuentas contables de Fondos Asignados Cajeros Automáticos en moneda boliviana y en dólares no cuadraban, porque existían partidas por "importes que no son identificables". En septiembre recién se conoció de las irregulares sustracciones de Juan Pari Mamani de la Agencia de Batallas.

El mismo acusado declaró que "por el mes de diciembre empezamos por primera vez a sustraer el dinero aproximadamente 20 mil bolivianos", y que "viendo que no existía control empezamos hacer de manera continua por montos diferentes entre 150 mil a 200 mil bolivianos".

Pari confesó que "nadie" controlaba la circulación de recursos en los cajeros automáticos y la seguridad era fácil de burlar.

La problemática en los controles de seguridad en cajeros y las sustracciones irregulares en cuentas fue alertada por una auditoria interna en el banco Unión de fecha 24 de mayo de esta gestión.

El informe devela varias observaciones en los cajeros de la entidad bancaria en distintos puntos del país, solo en La Paz detecta nueve observaciones, y exhorta a las autoridades asumir medidas y sancionar a los responsables.

"Los resultados del presente informe, fueron puestos en conocimiento de la Gerencia Nacional de Operaciones, así como también de las Sub gerencias y Jefaturas Regionales de Operaciones con el objeto de que puedan evaluar el grado de sanción a los responsables del procedimiento de control de ATM's (cajeros)", menciona el documento de auditoría internar.

Ese mismo informe detalla que los recursos económicos en moneda boliviana destinados a cajeros externos registrados en la cuenta 11104101 no cuadraban.

"Auditoria interna ha intentado realizar el cuadre respectivo de estas cuentas contables (11104101 "M/N Fondos Asignados Cajeros Automáticos" para Bolivianos y la cuenta 11104201 "M/E Fondos Asignados Cajeros Automáticos" para dólares) con datos actualizados y por regional, sin embargo dicha labor no ha sido posible debido a que existen partidas por importes que no son identificables ya que se encuentran entre mezcladas con partidas de los cajeros automáticos internos, externos y saldos en custodia (efectivo) en brink's", establece el informe.

Aunque este informe se presentó el 24 de mayo, el 31 de mayo Pari continúo sustrayendo dinero de la bóveda de Batallas, en esa ocasión la suma de Bs 490 mil y para evadir el control hizo parecer que el dinero había sido destinado en dos partes a cajeros de Achacachi.

"Los egresos inexistentes del 31/05/2017 afectaron la cuenta de efectivo 11101101 M/N Bolivianos aplicada contra la cuenta 11104101 M/N Fondos Asignados Cajeros Automáticos (...) Se ha confirmado el faltante de Bs 490 mil en la cuenta 11104101", señala otro informe de auditoría del banco Unión de septiembre de este año.

Además el 3 mayo de este año las cámaras de seguridad de la Agencia de Batallas filmaron a Pari acompañado supuestamente de su novia, Luciana Regina Cagnola, sacando dinero de las bóvedas de esa entidad; en junio ambas personas nuevamente fueron detectadas por las cámaras de seguridad. Pero el informe de las cámaras de vigilancia recién se presentó en septiembre.

Pari presuntamente siguió con la sustracción de dinero en varias oportunidades y el 4 de agosto de 2017 presentó su renuncia al cargo alegando motivos personales.

Después de cuatro meses, el 22 de septiembre la Gerencia del Banco Unión denunció el hecho, posteriormente Pari fue detenido y encarcelado en Chonchocoro arrastró por este hecho delictivo a al menos 19 personas fueron detenidas entre familiares, amigos, su esposa y su novia.

Otro antecedente de estas irregularidades fue presentado por Paola Barriga, abogada de una de las sindicadas en este caso, quien afirmó que otra auditoria en diciembre de 2016 ya reveló la desaparición de Bs 6 millones de la Agencia Batallas.

Pari está detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, acusado de un millonario desfalco de Bs 37,6 millones desde diciembre de 2016 a agosto de 2017 al banco Unión.

Desde el 1 de diciembre de 2016 al 4 de agosto de este año Pari fungía como jefe de Operaciones de la Agencia Batallas; fue nombrado con ese cargo pese a no contar con un título profesional.