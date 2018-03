Asegura que presenció torturas en Palmasola

Lo había dejado entrever cuando salió de la cárcel de Palmasola luego del operativo que costó la vida de siete reclusos y en el que tres policías resultaron heridos de bala, pero ayer, ante la Brigada Parlamentaria, el representante del defensor del pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz, aseveró que debe reformarse no solo la cárcel sino toda la justicia en el país “para que no haya torturas a los privados de libertad como las hubo en Palmasola; yo fui testigo”.

Señaló además, que al reclamar por estos hechos fue “sacado torpemente” por un oficial de alto grado de la Policía.

Ayer, durante la presentación de informes de las distintas instituciones que tienen que ver con el tema carcelario, las cuales fueron convocadas por los parlamentarios, no estuvieron presentes representantes de la institución verde olivo.

EL DEBER se contactó con el comando departamental de la Policía para conocer su posición, pero solo se obtuvo que no responderían a las acusaciones de la Defensoría del Pueblo.



Paz cuestionó sobre todo que la Policía haya descargado toda su fuerza contra los 4.000 internos del PC-4 cuando “no todos los que están ahí son parte de las pequeñas mafias” que tenían el control en Palmasola. Asimismo, señaló que si bien la Policía detuvo a los considerados ‘cabecillas’, una vez reducidos no tenían que seguir golpeándolos.

“La Constitución Política del Estado prohíbe las torturas, pero hay autoridades que se ponen por encima de la ley, lo digo como denuncia”, acotó.



Por esta situación, Paz pidió a los parlamentarios que convoquen a la Policía para que den un informe sobre el operativo.



Policía anuncia querella

La Policía se querellará contra los reos de la cárcel de Palmasola que atacaron con armas de fuego y objetos punzo cortantes a uniformaros que participaron el miércoles en la requisa, anunció el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Nelson Mejía.

“Tras el megaoperativo a la cárcel de Palmasola, la Policía se constituyó en víctima, toda vez que existe homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas”, por ello, “la institución se querellará contra quienes resulten autores de las agresiones y ataques a policías”, dijo.



La Felcc y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para identificar a los reclusos que provocaron una violenta refriega que se saldó con la muerte de ocho internos y cuatro policías heridos por bala, además de una veintena de heridos.



A su vez, al ser consultado sobre los supuestos abusos a los internos, el director de Régimen Penitenciario, Jorge López, afirmó que la Policía actuó al amparo de la Constitución que la faculta a defender a la sociedad y subrayó que fueron los privados de libertad los que abrieron fuego contra los uniformados y que estos respondieron de la misma manera. “Se ha actuado para poder preservar y retomar el control y no permitir la degeneración de organizaciones de grupos de poder”, aseveró.