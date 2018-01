Asambleístas del MAS sugieren un golpe de timón en el gabinete y apuntan a cambios en cinco ministerios. Las evaluaciones pusieron una calificación en rojo a los ministerios de Salud, por el conflicto médico; Trabajo, por no haber preservado las relaciones con la Central Obrera Boliviana; Minería, por el permanente conflicto con las cooperativas; Obras Públicas, porque no observan resultados; y Economía, porque no inspira confianza en los parlamentarios.

El diputado potosino Víctor Borda (MAS) dijo que el Ejecutivo necesita ministros técnicos, pero sobre todo políticos para confrontar este año que va a ser conflictivo por el tema eleccionario y sugirió ajustes al área social.

“Me gustaría que retorne Luis Arce al Ministerio de Economía, que demostró capacidad técnica, es un criterio personal; y también que vuelva Juan Ramón Quintana, que comprobó su capacidad en el conflicto del agua”, dijo.

El diputado Edgar Montaño (MAS) dijo que se adelantó el año electoralmente y el lineamiento del Gabinete debería ser político, para que pueda trabajar con mucha solvencia y atender a los sectores sociales

Desde la perspectiva del diputado Henry Cabrera, deberían cambiarse de 5 a 7 ministros “que se aplazaron” porque cumplieron sus labores entre cuatro paredes, a diferencia de otros que coordinaron “muy bien su trabajo”, entidades llevando con insumos al sector agropecuario.

El diputado tarijeño Ignacio Soruco fue más contundente al sugerir “un golpe de timón” a la gestión. “Estamos a un año y medio del nuevo periodo electoral y es importante agilizar la gestión y orientar los resultados. Hay que hacer ajustes y una renovación de por lo menos el 50% del gabinete, porque hay muchas empresas estratégicas que no están cumpliendo en generar empleo ni rentabilidad”, acotó.

Al diputado masista Javier Zabaleta "le tiene sin cuidado" si cambian o ratifican algunos ministros porque el país ya tiene la agenda 2025, que marca la ruta del desarrollo, aunque observa que hay políticas demoradas en temas de Salud y Obras Públicas que requieren mayor contundencia para cumplir el Plan.



Su colega Concepción Ortiz se pronunció por un cambio en los ministerios de Salud y Trabajo, sobre todo este último que no pudo hacer cumplir la reincorporación de los trabajadores. Citó también a los ministros de Minería y Obras Públicas, que deberían trabajar un poco más.

La Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) evaluó que el gabinete debe ser más político, y tener mejores niveles de coordinación con los sectores sociales del país.