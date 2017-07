Armando Manzanero: “siempre habrá espacio para lo romántico”

Si el romanticismo perdura existe un responsable: Armando Manzanero, un artista que supo crear obras que son poemas de amor imperecederos.

Manzanero vuelve a Santa Cruz de la Sierra, luego de 11 años. La última vez lo hizo acompañado de Los Panchos (otros históricos de la época de oro del bolero) y esta vez lo hace junto a un cantautor que supo nutrirse de la savia del maestro mexicano: Alejandro Lerner. El argentino será parte del recital a dos pianos, que se llevará a cabo el 9 de agosto en Fexpocruz. El recital será a beneficio de Operación Sonrisa.

Con 81 años bien vividos y más de 60 de carrera, Manzanero deja claro en esta entrevista que la vitalidad es una condición que se acompaña con música romántica.

Muchos lo consideran uno de los más grandes compositores de habla hispana ¿Cómo se define usted?

Como un compositor que todos los días escribe cosas que son para siempre. Tal vez no he tenido un éxito cada mes, pero me preocupo porque mis letras duren para siempre.



Cómo se hace para continuar después de 63 años en los escenarios?

Nunca quise dejar la música, ni retirarme. No creo que sea una profesión desgastante, es vivificante. Pero eso depende de la personalidad de cada persona y de su temperamento. Yo, por ejemplo, nunca he podido estar en mi casa más de 10 días, entonces para mí era imperativo cantar y viajar. Tengo un temperamento de aventurero. No tengo grandes cábalas antes de salir a los escenarios, pero descanso y me alimento bien.

El número de artistas que ha grabado sus canciones es incontable, así como la calidad de los mismos. Desde Elvis Presley y Tony Bennett hasta Luis Miguel y Juan Gabriel tienen al menos una versión suya. ¿Qué representa esto para usted?

El hecho de que otros grandes cantantes hayan interpretado mi música es lo que me ha hecho duradero. Gracias a ellos es que he seguido vigente a través de los tiempos y exitoso. A Luis Miguel se le debe que toda su generación de jóvenes haya escuchado buena música. Es un genio y eso no tiene nada que ver con sus problemas. Eso no le quita su increíble talento.

A lo largo de su carrera ha brindado muchos conciertos por causas solidarias, ¿qué lo motiva a hacerlo?

Me mueve que mucha gente no tiene recursos para alimentación, educación y salud. Me mueve que no tengan para realizarse sus operaciones, que mueran porque no tienen apoyo. Desde niño tengo claro que debo dividir lo mío.



¿Le sorprende que en la actualidad exista espacio para la música romántica?

Creo que, a pesar de los cambios, siempre habrá un espacio para la música romántica, que tiene una vida entera de existencia. Mientras haya una mujer y un hombre enamorados, existirá la música romántica y estaremos los compositores de ese estilo. Cuando la gente se cansa de escuchar otros géneros, vuelven a buscar la música romántica. No puedes enamorar con un rap ¿o sí?



¿Cuáles fueron sus ídolos musicales y a quién destaca de los artistas nuevos?

Tuve muchos, entre ellos Fernando Fernández, Carlos Gardel o compositores como Rubén Fuentes y José Alfredo Jiménez. De la nueva generación no tengo quien me sorprenda, a mi edad ya es un poco difícil. No compartiría escenario con ninguno de ellos, con los que comparto es con los que quiero estar.