Arce ofrece seguimiento a su caso pero Reynaldo quiere hablar con Evo

Luego de que Reynaldo Ramírez Vale diera a conocer su peregrinaje en busca del resarcimiento económico, que su contrato de trabajo en el Ministerio de Justicia feneció, además de denunciar que la audiencia del proceso contra el fiscal y los jueces del tribunal que lo condenaron injustamente, se ha suspendido en siete ocasiones, el ministro del área, Héctor Arce, calificó de “terribles” esas postergaciones y anunció que realizará un seguimiento al caso.



Sin embargo, el afectado manifestó que prefiere hablar directamente con el presidente Evo Morales para explicarle de manera directa su caso y tratar la posibilidad de que se proceda con el resarcimiento económico anunciado y que por ley corresponde y otras promesas que le hicieron cuando salió en libertad el 3 de julio y de las cuales poco se ha materializado luego de tres meses.



Ramírez aseguró que en un principio confió en las palabras de Arce para resolver su caso, sin embargo, no se llegó a nada hasta la fecha mientras él y su familia siguen sumergidos en deudas.



Promete seguimiento

“Pediremos los antecedentes del juez que suspendió la audiencia, el caso de nuestro amigo Ramírez es uno de los más emblemáticos de las fallas que tiene nuestra administración de justicia”, afirmó Arce. También ofreció a que sea el Servicio Estatal de Atención y Protección Integral a Víctimas (Sedavi) y su cartera de Estado quienes lleguen a la conclusión del juicio que lleva adelante para poder llegar a una indemnización.

Sin embargo, Reynaldo señaló que cuando ya se ha reunido con los abogados del ministerio le parece injusto que solo quieran gestionar el pago de un salario mínimo por cada uno de los 26 meses que estuvo preso injustamente, sin tomar en cuenta las posibilidades de desarrollo profesional que perdió, el dinero que se prestaba su familia para que él realizara pagos en la cárcel, entre otras deudas.



Sin trabajo por falta de libreta

El ministro dijo que desconocía que Reynaldo no tenga libreta de servicio militar y que no la puede tramitar porque no cuenta con Bs 4.000. La libreta es un requisito que la Contraloría le pide para continuar su trabajo en el Ministerio de Justicia donde estuvo el año pasado, pero el contrato feneció en diciembre.



“No sabíamos de esa situación, estamos prestos a colaborarlo en lo que podamos, eso depende del Ministerio de Defensa. Él debe realizar una solicitud y por supuesto veremos la forma de ayudarlo”, afirmó el ministro.



Por su parte el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Zenón Rodríguez, señaló que las audiencias suspendidas en el caso Ramírez no son atribuibles al Órgano Judicial, ya que el juez estuvo presente en todas las audiencias, aunque siempre faltó alguien de las partes.



Rodríguez comentó que recomendó al juez que conmine a todas las personas que tienen que estar presentes en las audiencias y que se realice las notificaciones en otros distritos para evitar la retardación de justicia.

Ofertas del 11 de julio

Apoyo sicológico

Un semana después de su liberación, el ministro Arce prometió a Reynaldo “apoyo sicológico y las condiciones que él necesite”.



Reparación económica

“Tiene que haber una reparación económica para Reynaldo que debe asumirla el Órgano Judicial y los jueces que lo sentenciaron”, dijo el ministro el 11 de julio de 2017.



Investigación por torturas

“Un tercer elemento asumido es pedir una investigación a la Policía y al Ministerio de Gobierno sobre los presuntos abusos cometidos en la detención”, señala la nota de prensa del ministerio del 11 de julio.