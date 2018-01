"He escuchado esa serie de alocuciones, pero no corresponden a la verdad, la conformación del Gabinete es una atribución del presidente y es una determinación que él tiene que tomar, pero esa situación que usted menciona (que yo vaya a ser canciller) no corresponde a la verdad", dijo hoy el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, ante la pregunta de EL DEBER.

En las últimas horas surgieron versiones sobre su nombramiento como titular de Relaciones Exteriores, en remplazo de Fernando Huanacuni, que actualmente ocupa esa cartera y que presuntamente pasaría a ser representante nacional en el extranjero.

Arce acudió hoy a entrevista con los medios estatales para explicar las características de la fase oral del juicio marítimo de Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Se prevé que el miércoles el presidente Evo Morales anuncie cambios en su Gabinete de colaboradores. La autoridad hoy reunido con algunos de sus ministros afina detalles del informe que dará mañana antes del medio día ante la Asamblea Legislativa.

Otro de los ministros a los que se le consultó su cambio fue Rene Martínez, quien se dice que dejaría el despacho de Presidencia pro motivos de salud. Él ratificó que la determinación será asumida por el jefe de Estado.