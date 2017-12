El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, sostuvo que el nuevo Código del Sistema Penal entrará en vigencia recién a mediados de 2019 y ratificó que el Gobierno insistirá en el diálogo para superar el conflicto médico.

"La explicación es humana, estamos nosotros insistiendo todos los días y lo vamos a seguir haciendo por la vida de las personas, queremos dialogar pero que se suspenda el paro. Hay una mesa de diálogo, hablaremos y si no hay acuerdos en una semana se tomarán otras medidas, todavía hay 18 meses para que entre en vigencia", dijo en conferencia de prensa.

Reiteró que la norma no tiene el fin de criminalizar ni satanizar al sector médico, sino de generar "salvaguardas" para el ciudadano que tarde o temprano estará en manos de un profesional de la salud.

"No tienen por qué tener susceptibilidades, no tenemos ningún afán de perseguirlos, de criminalizarlos, de satanizarlos, pero como en toda profesión u oficio, hay buenos abogados y malos abogados, buenos policías y malos policías; asimismo existen buenos médicos, una gran mayoría, pero hay algunos que no honran su profesión", declaró.

Los médicos cumplen más de un mes de paro nacional indefinido, determinado con el fin de que se elimine el artículo 205 del Código de Sistema Penal y en contra del funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo.