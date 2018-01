¿La tensión y precautelar su repostulación causaron la abrogación?

El presidente Evo siempre ha gobernado obedeciendo al pueblo, nosotros en materia de este Código del Sistema Penal salvamos nuestra responsabilidad, durante muchos años se construyó esta pieza que integraba al Código Penal y al Código Procesal Penal en una sola, y que era una buena respuesta a lo que en materia de administración de justicia penal se necesita, lamentablemente, hubo una falla gravísima de la Asamblea, este código surgió y se de-sarrolló en la Asamblea, no socializaron oportunamente esta norma, esta situación ha generado que sectores minoritarios con intereses mezquinos, parciales, sectarios, tergiversaran la verdad y sembraran una serie de mentiras, estas acciones pretendían desestabilizar el país y el presidente ha tomado una decisión correcta y vamos a tener que, con la participación de todos los sectores, construir un código que seguramente demostrará todas las ventajas que este tiene y que servirán de base para un nuevo Código.



¿El presidente abroga el código para evitar un conflicto mayor?

Se han sembrado mentiras y falsedades que han generado movilizaciones absolutamente indebidas, como dice el presidente ‘las mentiras tienen pies cortos’ y más temprano que tarde, como ocurrió en otros casos, nos daremos cuenta de las grandes ventajas de este código y del retroceso en tiempos que están generando para la justicia.



Algunos sectores decidieron mantener las movilizaciones para que el Gobierno respete los resultados del 21-F, ¿qué opina?

En Bolivia vivimos en un estado de derecho, en Bolivia los fallos de los tribunales no se negocian, no es un tema que pueda depender de la voluntad de una Asamblea, del presidente o de la voluntad de un ministro, estamos hablando del estado de derecho, de la institucionalidad del país, que es el sometimiento de gobernantes y gobernados al imperio de la Constitución y al imperio de los fallos que en interpretación de esa Constitución se dictan, más cuando estos son basados en pactos internacionales que Bolivia debe honrar y cumplir, como es el Pacto de San José de Costa Rica y la propia Constitución en su artículo 256, por lo tanto no hay nada que debatir sobre la repostulación. Nosotros estamos pidiendo justicia internacional, estamos pidiendo a Chile que cumpla un fallo de la Corte Internacional de Justicia y cómo vamos a hacer eso desoyendo nuestros propios fallos, generando movilizaciones contra nuestros fallos, es un despropósito, es un absurdo, es una situación que no corresponde mencionarla siquiera en un estado democrático.

¿Cuál será el procedimiento para abrogar la ley?

Es una situación de la Asamblea, entendemos que el presidente ha anunciado que va a hacer un pedido, pero este es un pedido que le corresponde a la Asamblea Legislativa.