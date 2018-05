Arauco sindica a un exmiembro de su fraternidad por denuncias

Ayer en su programa, el periodista Carlos Valverde ratificó su denuncia respecto a una fraternidad llamada Cuarto Intermedio, que está conformada por ingenieros, supuestamente, y que se favorecen con contratos. Valverde dijo que tiene documentos para sustentar lo que dice. Aclaró que no tiene ningún interés político-partidario al hacer la denuncia y que este asunto lo viene investigando hace mucho tiempo, pero que las declaraciones del alcalde cruceño Percy Fernández contra el alcalde José María Leyes lo precipitaron a revelar el caso antes de lo previsto.

“Tengo meses mirándolo (este asunto), y ojo, me adelanté un poquito con esto, porque me pareció muy cínico que don Percy Fernández Áñez diga ‘le pelaste hermano, le pelaste, te dejaste pillar, andate’”, resaltó Valverde durante su programa, cuestionando que pareciera que el asunto en la gestión pública es no dejarse pillar.

Este tema toca al secretario de Obras Públicas, Freddy Arauco, que es parte de esta fraternidad, que rechazó enérgicamente las acusaciones de Valverde y señaló que conoce que el informante del periodista es un exmiembro de Cuarto Intermedio, que fue expulsado por actuaciones irregulares.

Además, Arauco dijo que está con problemas de salud desde hace dos años y medio y el alcalde no le permite alejarse de la comuna. “A nadie le acepto ningún favoritismo, peor de obras. Ni siquiera puedo ir (a la fraternidad), y si voy es un ratito, porque estoy enfermo”.

También reveló que esta fraternidad tiene unos 14 años y que él es miembro incluso antes de ser parte de la estructura municipal, y el que ahora está detrás de estas denuncias es el expresidente de la Sociedad de Ingenieros Alejandro Viruez, precisamente un miembro fundador, que ha empezado a sacar cosas en su contra. Dijo que incluso recibió un requerimiento del Ministerio de Transparencia para presentar todos los movimientos de cuentas y le pidieron información de 18 años atrás, cuando no pertenecía acá (al gobierno municipal). “Les amplié y les he presentado incluso desde 1997 que tenía movimientos de cuentas y de dónde provienen todos los bienes que he tenido”, dijo.

Apuntó que este exmiembro de la fraternidad, al que incluso el gobierno municipal le ejecutó una póliza, se la ha agarrado con la Alcaldía y con la fraternidad Cuarto Intermedio.



Al respecto, Viruez respondió que cuando fue haciendo gestión en la Sociedad de Ingenieros y no compartió la forma de pensar que estos tenían, lo sacaron. “Ellos se adueñaron de la Sociedad de Ingenieros; es más, como no seguí su línea, yo era candidato a la SIB nacional, todos se me volcaron”, denunció.

Rechazó enfáticamente ser la persona que pasa datos al periodista Valverde, porque aseguró que hace cuatro años no tiene nada que ver con los miembros de esta fraternidad y tampoco tiene acceso a la Alcaldía. “¿Cómo puedo ser informante?”, se cuestionó.



Favoritismo



Valverde cuestiona el “sistema corrupto de privilegiar a amigos, cosa que, asegura, lo confirman personas del municipio y empresarios a los que se los ha apartado y no se les da las facilidades para adjudicarse.

En el programa de ayer reveló algunos nombres de personas que supuestamente se han favorecido con contratos y dijo que va a seguir en este tema. “No por una cuestión de afectos o desafectos, sino porque nos interesa la ciudad”.

¿Una logia?

Sobre Cuarto intermedio

No es una logia, es una fraternidad que, según Arauco, se creó hace unos 14 años, cuando él todavía no era funcionario municipal.



Otras organizaciones

En la Sociedad de Ingenieros hay una veintena de organizaciones que se juntan y se ponen de acuerdo para las elecciones internas del ente colegiado.