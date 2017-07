David Vargas Arellano, identificado como miembro de la organización "Che Guevara" del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue aprehendido este lunes por los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de influencias.

El proceso contra Vargas fue iniciado a denuncia del viceministro de Lucha contra la Corrupción, Gonzalo Trigoso, después de que fueron revelados varios audios en los que se escucha al "guevarista" ostentar poder y mucha influencia en el Gobierno.

En dichos audios, a los que accedió ANF, Vargas no sólo presume su presunta "influencia" en el Gobierno, sino también amenaza con hacer detener a otra persona e incluso usa los nombres de ministros de Estado para demostrar que tiene "poder".

La semana pasada, Vargas admitió las amenazas que hace en los audios, sin embargo, atribuyó su actitud "al calor de las copas".

Afirmó que lo hizo porque lo "ningunearon" al decirle que "no servía ni para levantar una bandera del MAS".

"Sí, confirmo que he dicho (...) Pero no tengo ninguna relación con ninguna autoridad. Nunca he trabajado en una entidad pública. Esto ha sucedido al calor de unas copas", declaró.

Vargas es amigo de Romer Gutiérrez (exasesor de la concejal de Santa Cruz por el MAS, Melody Téllez) que fue detenido con 99 kilos de droga en Brasil y ambos aparecen en varias fotografías publicadas en redes sociales posando junto a autoridades del Gobierno.