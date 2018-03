El expresidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002) accedió a conversar ayer, vía telefónica, con EL DEBER por más de 30 minutos. El político bogotano relató detalles de su expulsión de Cuba y del cruce de palabras que sostuvo en las últimas horas, vía Twitter, con el mandatario boliviano, Evo Morales.

El Gobierno cubano aseguró que impidió su ingreso al país porque viajaba en plan de provocación, ¿por qué iban a Cuba?



Es importante destacar que el expresidente (boliviano) Jorge Quiroga y yo ibámos a Cuba en representación de unos 35 exmandatarios de las américas y dos de España que forman parte del grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), que fue conformado en favor de la defensa, la libertad y la promoción de la democracia. Hemos venido trabajando en Venezuela y, por esa misma razón, la Fundación Oswaldo Payá, que preside su hija Rosa María, tomó la decisión de que este año fuera reconocido el grupo IDEA. No entendemos la decisión del Gobierno de Cuba de impedir nuestro ingreso, aunque con este incidente queda demostrado que es una dictadura porque se prohíbe la entrada de dos expresidentes para recoger un premio. El régimen cubano ha venido insistiendo en que íbamos a perturbar las elecciones del domingo, pero esto demuestra que en Cuba no hay una elección, sino una selección de la Asamblea Nacional. En Colombia también tendremos elecciones este domingo, pero acá invitamos a veedores de la OEA, de la Unasur y de las autoridades electorales y partidos políticos de la región.

Según las autoridades cubanas, usted fue notificado un día antes que no era bienvenido, ¿por qué insistió?

Primero, acá hay una inversión de valores. No se puede preguntar por qué los expresidentes Quiroga y Pastrana iban a la isla, sino por qué dos exjefes de Estado son prohibidos de entrar a La Habana. Segundo, nunca el embajador de Cuba en Colombia me llamó ni se comunicó con mi oficina para hacerme conocer esa decisión. Lo único que hizo la embajada (cubana) fue enviar mensajes para amedrentarme y tratar de asustarme para que no vaya a Cuba. Además, los colombianos no necesitamos visa para entrar a la isla y los pasaportes diplomáticos, como en mi caso, tampoco necesitan comprar la tarjeta turística para entrar a La Habana.



¿Qué opina de los comunicados emitidos por los gobiernos de Colombia y de Bolivia después de la expulsión de ustedes de Cuba?

Ambos comunicados, tanto el de Bolivia como el de Colombia, fueron redactados desde Venezuela o desde Cuba. El comunicado de la Cancillería colombiana quedará en los anales de la diplomacia de nuestro país como el más vergonzoso porque respalda la dictadura, apoya al régimen de Castro y de ninguna forma protesta porque me hayan deportado o declarado inadmisible en la isla. Aquí claramente hay un respaldo a la dictadura y no a la democracia por parte del presidente (de Colombia, Juan Manuel) Santos. Hay que recordar que Cuba fue país garante del proceso de paz en Colombia, pero acá queda totalmente demostrado que quienes estuvimos en contra de un mal proceso de paz promovido por Santos y quienes estuvimos en contra de que Santos, a través de las FARC, entregara la soberanía colombiana a la dictadura cubana no se nos permite la entrada a la isla. Esta es la segunda vez que ocurre conmigo, porque en una oportunidad, durante las negociaciones de paz, se me impidió el ingreso a Cuba.

El presidente Morales dijo que tanto usted como Quiroga son golpistas relacionados con Donald Trump, ¿usted ha tenido alguna relación con el presidente de Estados Unidos?

Simplemente la reunión que sostuvimos con Trump, junto con el expresidente Álvaro Uribe, en Mar-a-Lago (en abril de 2017), donde tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de Estados Unidos, pero acá hay que poner en perspectiva que Evo representa el narcotráfico y yo represento la lucha contra el narcotrático; Evo representa impulsar y legalizar el narcotráfico, mientras que yo he sido víctima del narcotráfico, Evo fue quien proveyó de droga a Pablo Escobar y yo fui víctima de un secuestro promovido por Pablo Escobar.





Usted hizo una relación, vía Twitter, entre el presidente Morales y el narcotráfico, ¿por qué?

Si con algo se ha identificado el presidente Evo Morales es por ser el gran defensor del cultivo de coca, pero no del cultivo tradicional y ancestral, sino que ha sido el líder por excelencia de Chapare. Sabemos que en las zonas altas, cercanas a La Paz, se cultiva la coca para el consumo tradicional, pero el presidente Evo Morales viene liderando los movimientos cocaleros de Chapare desde los años 80. Recuerdo que en 1992 estuve en Santa Cruz y ya Evo Morales era el líder de los cocaleros, es decir tiene más de 30 años en esa actividad. Lo que quise decir aquí es que, claramente, quien surtió de coca a Colombia y quien en buena parte trajo la violencia a nuestro país a través de los cárteles de la droga ha sido, precisamente, la coca que llegaba de Bolivia; por lo tanto, Evo Morales alimentó los cárteles de Colombia, especialmente el cártel de Medellín, cuyo líder, Pablo Escobar, fue mi secuestrador. Eso es lo que digo: presidente Morales, no se equivoque, yo tengo la autoridad moral para hablar en la lucha contra el narcotráfico, he sido víctima del narcotráfico, he luchado contra ese flagelo toda mi vida, incluso fui secuestrado por Pablo Escobar. Evo Morales ha alimentado el narcotráfico en Colombia, gracias a los cultivos promovidos por él, y hoy legalizados, que es lo peor. Chapare es uno de los grandes financiadores del narcoterrorismo, como lo he denominado, y que en buena parte se debe al liderazgo que ha ejercido Evo Morales.



¿Cómo lo puede sustentar?

Como periodista, soy ganador de dos premios Rey de España de periodismo, y uno de los premios me lo adjudiqué con el reportaje La ruta de los dioses, que fue un informe en el que explicaba cómo la pasta de coca que salía de Bolivia pasaba por Perú y posteriormente era procesada en Colombia y enviada a las calles de Estados Unidos.



Usted mencionó vínculos del presidente Morales con las FARC, ¿existen?

Tengo conocimiento de que en algunas ocasiones las FARC tuvieron cobijo por parte del Gobierno del presidente Morales. Aquí lo importante es destacar que las FARC es el mayor cártel de coca del mundo; personalmente el único vínculo que conozco es el de la defensa, la promoción y la legalización de los cultivos de coca por parte del presidente Evo Morales en una zona que no es tradicional para el consumo ancestral.



En otro tuit, usted dice que Fidel Castro lo alababa, mientras que Raúl Castro impide su entrada a Cuba, ¿por qué esa contradicción?

Ahí está la contradicción. Por eso publiqué esa página del famoso libro de la defensa de Fidel Castro La historia me absolverá, que en su dedicatoria, ahí a un lado, destaca el valor moral y político de Andrés Pastrana, pero el comunicado emitido esta semana por la Cancillería de Cuba es exactamente lo contrario. Lo curioso es que el único presidente de Colombia que fue en visita de Estado a Cuba fui yo, incluso me recibieron con honores, no solo por ser presidente, sino porque Fidel jugó un papel importante en el proceso de paz con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Hoy se me declara persona inadmisible y no grata.





¿Qué opina del socialismo del siglo XXI?

Lo que ha quedado absolutamente demostrado es que el socialismo del siglo XXI representa la mayor corrupción que ha existido en América Latina. Creo que nunca habíamos tenido esas cifras de dinero que entraron a estos gobiernos y que ha sido despilfarrado por la corrupción. Mire lo que pasó con Odebrecht, se investiga al presidente (de Venezuela, Nicolás) Maduro por corrupción, se cae la expresidenta de Argentina (Cristina Fernández) por el caso Odebrecht; mire lo que pasó en Ecuador y en Brasil con Lula y Dilma. Creo que este tipo de socialismo ha dejado el mayor ejemplo de corrupción, nuestros países tuvieron las mayores épocas de bonanzas por los commodities, por el tema minero, petrolero y de gas, pero fueron despilfarrados por los gobernantes del siglo XXI.



¿Cómo percibe a Bolivia?

Así como lo digo en un tuit, también estamos en contra de la reelección permanente de los presidentes. Tenemos que buscar fortalecer la democracia, en el caso boliviano, para que los jefes de Estado no se perpetúen en el poder. En Bolivia también hay persecución, como sucede con el expresidente Quiroga, que debe presentarse mensualmente ante un juzgado, y eso lo tiene que saber el mundo. Los demócratas debemos respaldar al pueblo boliviano que dijo No a la reelección en febrero de 2016.



¿Usted cree que el presidente de Venezuela debe asistir a la Cumbre de las Américas?

El lunes (en Caracas) el presidente Raúl Castro pidió que se concediera voz al narcodictador Nicolás Maduro en un foro democrático, como es la Cumbre de las Américas, pero horas después prohíbe la entrada a La Habana de dos expresidentes que fueron elegidos democráticamente. En este caso, la pregunta es: ¿se debe conceder voz al dictador de Cuba en un foro democrático?, creo que la pregunta debe centrarse ahí.