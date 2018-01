Una coincidencia marca la opinión de analistas en torno al mensaje del presidente Evo Morales, y es que evadió temas políticos de mucha importancia.

Con tono crítico, Ricardo Paz comentó durante un contacto con EL DEBER que el de ayer fue un mensaje “muy insípido” y “sin novedad alguna”.

“Consideró que el presidente no habló ni una palabra de los grandes temas que en este momento están en debate en el país, una repetición llena de cifras huecas, lo mismo que el año pasado, pero más corto”, acotó.

Paz manifestó que “no hubo nada novedoso, exaltó una visión desarrollista pero que en nada supera los problemas del país”.

Relievó que durante las dos horas en las que el presidente Morales se dirigió al país, su lenguaje corporal y gestual no acompañaron sus palabras.

“Se lo vio cansado, afectado, muy demacrado. Dio la impresión de que pasó antes de llegar a la asamblea horas y días muy complejas, y no se recuperó de aquello”.

Puso como ejemplo el momento en que anunció el doble aguinaldo, advirtió que mientras expresaba su optimismo en que se lograría el objetivo, con su voz y sus gestos expresaba lo contrario. “12 años de gobierno afectan y cansan a cualquiera”, aseveró.



Daniel Valverde aseguró que no notó en el presidente el cansancio que refirió Paz. “Yo no tuve esa percepción, que es subjetiva”, aseveró.

Manifestó que en la letra grande los datos que dio el presidente Morales son alentadores, “nos va bien en términos económicos y sociales.



Pero consideró que hay aspectos que requieren mayor profundidad. Uno de los que mencionó fue el desempleo. “La tasa que da el Gobierno no es la formal, ahí se toma en cuenta toda la actividad incluso con cuenta propia, la que no tiene estabilidad ni beneficios sociales”. Además, advirtió que pasó de largo los problemas políticos, como la repostulación, y la abrogación del Código Penal, que son temas claves, sólo se refirió a los logros” /M T.