Análisis: Están condenados a ponerse de acuerdo

Eso pasa cuando se depende del extractivismo y los precios de las materias primas bajan. No es un problema de la Gobernación cruceña, sino del Estado en su nivel central y subnacional. La solución se debe plantear entre ambos.

El único camino es el diálogo, tienen que hablar entre los dos niveles, porque no lo va a resolver la Gobernación por sí sola, porque no tiene plata. La salud pública es una de las competencias más importantes. Se debe reenmarcar el tema, y si no es el pacto fiscal, al menos debería haber un diálogo entre ambos niveles. Ojalá que los acuerdos que se alcancen sean el inicio de un diálogo mayor.

El agotamiento de los recursos es lo que exige un cambio de actitud. Si se afecta al sistema de salud pública, no va a sufrir la Gobernación, sino la gente. No se lo van a cobrar al gobernador, sino al presidente. Además, sentaría un precedente funesto porque sería la primera vez que se suspendería un servicio tan importante como la salud pública.

Hay que entender que esto ya no se trata de un tema de diferencias de visiones políticas, sino de un asunto de interés de la sociedad, de la gente y los gobiernos están obligados, están condenados a ponerse de acuerdo, a resolver los problemas por el bien de la gente. Hasta ahora no se había dado una emergencia de esta naturaleza. Con esto, ojalá que cambien de actitud.