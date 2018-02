Alexis Daniel C. H., detenido por el caso Banco Unión, denunció que el fiscal Erlan Almanza le pidió $us 20.000 a cambio de favorecerle con la cesación a la detención preventiva, según revelan documentos a los que accedió ANF.

Alexis, mediante su abogado y familiares, presentó esta denuncia la semana pasada pero en al menos cinco ocasiones fue rechazada por el Ministerio Público por distintas observaciones. Los denunciantes continúan intentando dejar la demanda hasta que sea admitida.

"Erlan Almanza vino al penal de San Pedro y me hizo sacar de mi celda, es ahí que ofrece ayudarme, y sacarme (de la cárcel) con sobreseimiento, quien me pidió información de los coimputados y socios de Juan Pari, y me pide la suma de $us 20.000 para ayudarme en el caso", señala Alexis en su denuncia a la que accedió ANF.

Alexis adjuntó como prueba varios audios donde se escucha a la madre de su hija y al fiscal Almanza entablar una conversación. Ahí se puede oír que primero entregaron al fiscal $us 5.000 y conversaron para fijar día y lugar para la entrega de los restantes $us 15.000, los cuales se habían conseguido mediante un préstamo.

"Sería ella (la madre de mi hija) la que entregue el restante de $us 15 mil, es así que el mismo señor Almanza le da a la madre de mi hija su número de celular y le pidió el número de celular de ella, para comunicarse y coordinar la entrega del saldo. Se comunica por teléfono de las cuales adjunto la grabación", revela la denuncia.

En la denuncia Alexis también acusa a Juan Carlos Gott y a un abogado por intentar obligarlo a llamar a Pari para convencerlo de que los libere de toda culpa.

Alexis Daniel es compañero de curso, amigo y socio de Juan Pari y actualmente está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por estar implicado en el millonario desfalco al Banco Unión. Hasta el momento autoridades del Ministerio Público evitan referirse a este tema.

Cabe recordar que el fiscal Almanza ya había sido denunciado por Juan Pari de extorsión. El principal investigado del desfalco al Banco Unión sostuvo que el representante del Ministerio Público le habúa pedido $us 15.000 para comprarse una camioneta Toyota Tacoma.