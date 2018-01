Amazon permitirá probarte ropa mediante realidad virtual

En las últimas horas se ha dado a conocer la nueva patente en la que podría estar trabajando Amazon, se trata de un espejo que mediante el uso de realidad aumentada ayudaría a sus usuarios con el proceso de compra y elección de prendas al meterlas en un entorno donde pueden probárselas.

El espejo según lo mostrado en el dibujo esquema inicial de la patente, consiste en un espejo que usaría la realidad mixta (parte reflectante y parte transmitivo), que estaría equipado con sensores, cámaras y proyectores que ayudarían al comprador a elegir atuendos del catalogo de Amazon probándoselos en un ambiente virtual, que incluso daría recomendaciones según el lugar y época del año el que se encuentre, todo en tiempo real. Finalmente una vez satisfecho el espejo daría al cliente la oportunidad de comprar la indumentaria.

No es la primera vez que Amazon hace una incursión en el mundo de la moda, pues tiene sus propias líneas de ropa llamadas James & Erin y Franklin & Freeman. Aparte también creó una aplicación llamada Echo Look que mediante la cámara y controles de voz, tiene función de asesor de imagen, que te permite comparar looks mediante fotos de la galería del teléfono.

Aún no se conocen más detalles con relación al desarrollo de la patente del espejo, pero siempre es interesante ver los avances tecnológicos que ofrece el mundo en la actualidad.