Alcaldía y empresarios acatan el paro cívico, pese a acuerdos con Evo

“Evo no es Bolivia, Bolivia es su pueblo”, le dijo el alcalde Percy Fernández la tarde de ayer al presidente Evo Morales. Tuvieron una reunión que la Alcaldía llamó exitosa, en la que arrancaron promesas de financiamiento de planes de drenaje, provisión de agua potable y basura. Sin embargo, a las 22:26 de anoche, el vocero de la comuna, Jorge Landívar, comunicó que la Alcaldía de Santa Cruz acatará el paro convocado para mañana por el Comité Cívico, en rechazo al Código Penal.

Algo parecido sucedió con los gremios empresariales, que ayer consiguieron dos decretos que liberan exportaciones de azúcar y el complejo oleaginoso, pero todos los gremios empresariales -Cámara de Industria y Comercio, Cámara de Exportadores, Cámara Agropecuaria del Oriente y Federación de Empresarios Privados-anunciaron que acatarán y respaldarán el paro cívico. Los únicos que hicieron una aclaración fueron los representantes de la Federación de Empresarios Privados, que explicaron que respaldan la medida, pese a que no tienen ninguna observación al Código Penal. Los empresarios negociaron con la Asamblea Legislativa Plurinacional los artículos que atañen a su actividad.

A estos sectores se suman otros que ya habían definido su posición favorable al paro, como la Gobernación, dirigentes del transporte libre, Federación de Fraternidades y Asociación Cruceña de Comparsas.

También se pronunció la Iglesia católica, que considera que las protestas contra el Código y por la defensa del voto del 21-F son un derecho que garantiza la Constitución. Así lo explicó el director de Prensa e Información del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán, tras referirse a un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Pero Bazán fue más allá y aseguró que la Iglesia fue clara en manifestarse contra el Código y el desconocimiento del voto popular del 21-F, cuando más del 51% le dijo No a la reelección de Evo Morales.

El que sigue dudando de la capacidad movilizadora de los cívicos es el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Ayer, en conferencia de prensa, aseguró que el paro no tiene nada de cívico, sino que es un paro de políticos que se ocultan bajo el paragua cívico. “Son sectores de derecha que actúan desde 2008 sin capacidad de movilización”, aseguró.



Sector por sector



Los primeros en garantizar el paro son los transportistas. La Cámara de Transporte del Oriente, Ceapenal, la Asociación Transporte Internacional Cruceño (ATIC) y la Asociatrin acatarán el paro. Los representantes del transporte libre reforzarán puntos de bloqueo en la ciudad y el transporte público federado no trabajará, pero no se sumará a los bloqueos.



Por su parte, la dirigencia del magisterio cruceño también expresó su rechazo al Código. David Montaño, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Santa Cruz, manifestó que su sector está en contra de los artículos 293 y 294, que habla de las protestas. Se han declarado en emergencia.

Los dirigentes de los gremiales Enrique Gonzales (Plan Tres Mil) y Róger Labardens (La Ramada) han expresado su apoyo al paro cívico por los mismos artículos. “Quieren volver Venezuela a Bolivia, no lo permitiremos”, dijo Labardens, que añadió que los mercados no abrirán.

Por su parte, el rector de Gabriel René Moreno, le propuso al Gobierno un espacio de debate y revisión del Código del Sistema Penal. Se ofreció para organizar un foro a escala nacional en el que participen los mejores profesores en derecho penal para que se analice el texto punto por punto. Añadió que la próxima semana se reunirá en Santa Cruz todo el sistema universitario para fijar una posición académica. Aseguró que los académicos quieren participar para enmendar los errores del texto.



El sector empresarial y productivo del departamento confirmó su apoyo a la medida de presión realizada por el Comité pro Santa Cruz. Desde la Cainco indicaron que van a respetar la institucionalidad, por lo que apoyarán el paro cívico. Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex, sostuvo que apoyan la medida y que se están contactando con las 300 empresas afiliadas para comunicarles su decisión e invitarlos a que ese día no trabajen, aunque dejaron la decisión en sus manos. Tanto la Cámara Agropecuaria del Oriente como la Federación de Ganaderos apoyarán la protesta y piden que el Código se abrogue para que sea consensuado.



Bloqueos para que se acate



Pero los que garantizarán que el paro se acate serán los bloqueos. Los comités cívicos provinciales garantizan bloqueos de caminos en todo el departamento, excepto las zonas de influencia masista, como Yapacaní y San Julián. En la ciudad, la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras, la Federación de Fraternidades y plataformas ciudadanas afines al Comité tienen un plan para bloquear todas las rotondas dentro del cuarto anillo y en el eje de las carreteras al norte y el sur del departamento.



Carlos Arrien, presidente carnavalero, informó de que su labor se abocará a reforzar el control en puntos estratégicos de la ciudad para lograr un óptimo cumplimiento de la medida; según él, hasta anoche habían confirmado el apoyo 4.000 integrantes de 217 comparsas, que se apostarán en distintas intersecciones, desde el primero hasta el quinto anillo, en todos los puntos cardinales.



Consultado sobre si se intervendrán los bloqueos como se hizo en otros departamentos, el ministro Romero aseguró que aún no tienen un plan de acción. Pese a que el comandante Departamental de la Policía, Rubén Suárez, dice que están en emergencia, Romero consideró que tal vez los bloqueos del viernes sean un adelanto de precarnavaleras y ratificó que duda de la capacidad de movilización de los cívicos.

Más de 2.500 solicitudes de circulación

Según funcionarios del Comité Cívico, hasta anoche habían llegado más de 2.500 solicitudes de pases de circulación. Explicaron que cada una de ellas será analizada por una comisión, pero desde ya anuncian que no es necesario que instituciones policiales, de salud y periodísticas pidan permisos para movilizarse en el paro cívico de mañana y bastará que muestren sus credenciales para poder circular.

Además, aseguraron que los bloqueos serán pacíficos, que se les ha pedido a los comparseros, miembros de fraternidades cruceñas y plataformas juveniles que sean compresivos con la población que trata de movilizarse por alguna emergencia, que eviten consumir bebidas alcohólicas en las rotondas y que, sobre todo, no respondan a ninguna provocación para no generar violencia.

Según Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico, circulan en las redes sociales supuestas órdenes de dirigentes políticos que instruyen salir a romper el paro, por lo que pide no ceder en las presiones. Asegura que con cada día que pasa son más las instituciones que se suman a la medida en contra del Código del Sistema Penal y en apoyo al respeto del voto ciudadano del referendo del 21 de febrero de 2016.

En la jornada de hoy

Protesta de los médicos

El sector se salud bloqueará todo el segundo anillo, entre las 8:00 y las 10:00. Los profesionales de todos los nosocomios se han distribuido las rotondas para continuar con su protesta.



Cuarto Anillo vehicular

Los transportistas esperan movilizar unas mil unidades desde la mañana en todo el cuarto anillo, en una caravana que recorrerá toda la circunvalación, para luego bloquear varias rotondas.



Protesta de expromociones

Las expromociones de una treintena de colegios de la ciudad han citado a sus bachilleres a una marcha, que partirá de la plaza del Estudiante, a las 18:00.



La banca debe trabajar

La Asoban anunció que por ley deben anunciar 72 horas antes si deciden cerrar su atención al público. Hasta el momento, está previsto que por disposiciones legales los bancos abran mañana.