Alcaldesa de Antofagasta protagoniza 'banderazo'

La polémica alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, protagoniza esta jornada su 'banderazo' de apoyo a los argumentos de Chile ante la demanda marítima de Bolivia y ratificando que ese territorio es y seguirá siendo de la vecina nación.

"Desde muy temprano junto a mi equipo de prensa siguiendo y apoyando a Chile en los alegatos en La Haya. Vamos Chile! #Antofagasta seguirá siendo nuestra! #ChileEnLaHaya" (sic), escribió en su cuenta en Twitter la autoridad edil.

Algunos habitantes de Antofagasta desplegaron una enorme bandera en señal de apoyo al equipo chileno en la Corte Internacional de La Haya, tribunal en que se dirime durante esta y la próxima semana si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia.

Ya estamos en el gran banderazo desde #Antofagasta reafirmado que nuestro territorio es y seguirá siendo #Chile ❤️���� pic.twitter.com/nZnymlqcb6 — Karen Rojo Venegas (@karen_rojov) 22 de marzo de 2018

"Esto tiene un objetivo, para ratificar el amor, el cariño, y el sentimiento patriótico que tenemos hacia Chile y por supuesto que en este contexto que nos encontramos, es totalmente necesario mandarle todas esas energías desde el norte de Chile a los que nos están defendiendo allá en la Corte de La Haya", agregó Rojo.

En días pasados la alcaldesa de Antofagasta arremetió contra el presidente Evo Morales, señalando que "no está bien de salud mental, no está en un estado compatible con el cargo". Hoy el jefe de Estado reafirmó que si Chile no hubiese invadido Antofagasta, no existiría la demanda marítima.